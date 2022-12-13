«مصر للطيران»: زيادة عدد الرحلات المباشرة بين موسكو ومدن البحر الأحمر

14 رحلة أسبوعية..

أعلنت شركة مصر للطيران، عن استمرار جهودها لدعم حركة السياحية الروسية للمنتجعات المصرية، حيث يتم حاليًا تشغيل 7 رحلات مباشرة أسبوعيًا بين موسكو والمقاصد السياحية المصرية منها 4 رحلات أسبوعيًا بين موسكو وشرم الشيخ و3 رحلات إلى الغردقة.

يأتي ذلك فى إطار خطة وزارة الطيران المدنى لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر من مختلف دول العالم.

وأكدت الشركة في بيان لها، أنه تقرر اعتبارًا من 18 ديسمبر الجاري، زيادة الرحلات المباشرة بين القاهرة والعاصمة الروسية موسكو إلى 14 رحلة أسبوعيًا بمعدل رحلتين يوميًا حيث تقوم مصر للطيران حاليًا بتشغيل 11 رحلة أسبوعيًا بطائرات الشركة من طراز بوينج 737/800 .

يأتى ذلك وفقًا لخطة الشركة الوطنية التى تهدف لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية من خلال فتح خطوط جديدة وزيادة الترددات على النقاط التى تعمل عليها بما يسهم فى تنشيط الحركة السياحية القادمة إلى مصر.