تشكيل الأرجنتين أمام كرواتيا بكأس العالم 2022.. ميسي في الهجوم

كشف ليونيل سكالوني، المدير الفني لـ الأرجنتين، عن تشكيل منتخب بلاده لمواجهة كرواتيا، في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب لوسيل المونديالي، بصافرة الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو، وتُنقل على القناة المفتوحة لـ بي إن سبورتس والكأس القطرية، إضافة لـ beIN SPORTS MAX 1 HD.

تشكيل الأرجنتين ضد كرواتيا في كأس العالم 2022

أما عن تشكيل الأرجنتين أمام كرواتيا في كأس العالم 2022، فشهد تعويض ماركوس أكونيا الموقوف، بزميله نيكولاس تاجليافيكو، واللعب برباعي في خط الوسط.

وجاء تشكيل الأرجنتين أمام كرواتيا في كأس العالم 2022 كالآتي:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط: رودريجو دي بول - إنزو فيرنانديز - لياندرو باريديس - أليكسيس ماك أليستير

خط الهجوم: ليونيل ميسي - خوليان ألفاريز

ويغيب عن منتخب الأرجنتين في مباراة اليوم، كلا من ماركوس أكونيا وجونزالو مونتيل، للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات.

وينتظر الفائز من تلك المباراة في نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، المنتصر من مباراة منتخبي فرنسا والمغرب، والتي تُقام في تمام التاسعة مساء غدًا الأربعاء، في نصف النهائي.

التانجو وصل إلى نصف النهائي بعد مباراة شاقة للغاية، أمام المنتخب الهولندي، وشهدت ندية وصراعا كبيرًا بين الفريقين، حيث عادل الطواحين النتيجة بهدفين قاتلين بعدما كان رفاق ميسي متقدمين ، ولكن إيمليانو مارتينبز تألق في ركلات الترجيح ومنح منتخب بلاده تأهلًا تاريخيا.

جهد بدني كبير بدله ميسي ورفاقه في هذه الملحمة، وحالة ندية لك تنتهي حتى بصافرة الحكم وانتهاء المباراة بانتصارهم، بل امتدت للخطوط ووصلت إلى غرف اللاعبين ، فميسي ذهب لمكايدة لويس فان جال المدير الفني لهولندا، واحتفل أمامه على طريقة الأسطورة الأرجنتينية ريكلمي، بسبب خلاف قديم بينهما، وبعدها انتقد المدرب الهولندي في تصريحات ما بعد المباراة بسبب ما قاله عن الأرجنتين في المؤتمر السابق للمباراة وتقليله من شأنهم وميسي معهم.

وبينما كان ميسي يتحدث إلى إحدى المحطات التلفزيونية وقف إلى حواره منتظرًا ، مهاجم منتخب هولندا فيجوريست مسجل هدفي الطواحين ،وطن ليونيل أن مهاجم هولندا جاء لاستكمال عراكهم الذي بدأ في الملعب ورصدت الكاميرات فيجوريست يبصق في وجه ليو، ما دفعه للتطاول المهاجم الهولندي أثناء حديثه مع تلك المحطة قائلًا:" ما الذي جاء بك إلى هنا أيها الأحمق.. اذهب".

كانت أكبر من مجرد كرة قدم، وأخذت من الأرجنتينين طاقة كبيرة سيكون لها أثر على مردود اللاعبين الليلة، لكن لحسن حظهم، فإن المنتخب الكرواتي جاء من ظروف أصعب بعدما خاض 240 دقيقة خلال مباراتين متتاليتين أمام البرازيل وقبلها اليابان.



كانت مواجهة البرازيل ملحمة بدنية صعبة على الكروات، لكن رفاق لوكا مودريتش أثبتوا امتلاكهم مقومات بدنية كبيرة بعد عودتهم القوية عقب استقبال هدف نيمار وقدموا أشواطًا إضافية قوية جدًا مكنتهم من التعادل وكانوا الأقرب للفوز، قبل أن يتمكنوا من تحقيق ذلك عبر ركلات الترجيح.

يتمتع المنتخب الكرواتي بمعنويات عالية بعد الإطاحة بالبرازيل المرشح الأول للفوز بالمونديال قبل انطلاق البطولة، وكذلك الوصول إلى نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي، ما يجعلهم يلعبون مباراة الليلة بلا أي ضغوط فما فعله زلاتكو داليتش لم يكن متوقعًا ، ومجرد وصوله إلى هنا مع فريق شاخ قوامه الرئيسي وتقدم أعمار نجومه يعد إنجازًا فريدا ، لكن ذلك لا يمنع طموحه ورجاله في التحرك أكثر نحو اللقب وتعويض خسارة المونديال الأخير أمام فرنسا.