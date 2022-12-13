بمشاركة النني.. أرسنال يتغلب على ميلان في كأس سوبر دبي

تغلب أرسنال الإنجليزي بهدفين لهدف على نظيره ميلان الإيطالي وديًا اليوم الثلاثاء، في بطولة كأس سوبر دبي الودية.

وسجل أهدف أرسنال كل من مارتن أوديجارد ونيلسون في الدقائق 21 و41، وقلص الفارق لصالح ميلان توموري في الدقيقة 78.

وشارك محمد النني محترفنا المصري في صفوف أرسنال خلال الشوط الثاني من اللقاء، بديلًا للغاني توماس بارتي وسجل هدف في ركلات الجزاء الذي فاز بها أرسنال ضمن نظام البطولة بنتيجة 4-3.

وارتفع رصيد أرسنال إلى 8 نقاط بصدارة الترتيب في البطولة التي تضم ليفربول وليون الفرنسي أيضًا.

موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا اليوم بتوقيت مصر

وتنطلق مباراة اليوم التي تجمع بين منتخب بلجيكا ومنتخب كرواتيا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد لوسيل بقطر.

ويحلم النجم الكرواتي لوكا مودريتش الحائز على الكرة الذهبية عام 2018 كأفضل لاعب في العالم لجلب كأس العالم لبلده للمرة الأولى في تاريخها.

وفي الجانب الآخر منتخب الأرجنتين والذي يسعى اسطورته ليونيل ميسي ان يتوج بهذا اللقب قبل أن يغادر ملاعب كرة القدم.

مباراة الأرجنتين وكرواتيا

ويصادف هذه النسخة من كأس العالم أن تكون هي الأخيرة الاسطورتين الكرويتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو حيث كان يصوب كلا منهما نظره نحو البطولة الأغلى في تاريخ كرة القدم لتكون هي مسك الختام لمسيرتهم التي امتدت قرابة العقدين وكانت تحمل الكثير من الانجازات الكروية الكبيرة ولكن الحظ لم يبتسم للأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد خروج منتخب بلاده في الجولة الماضية على يد المنتخب الكرواتي بضربات الترجيح ومغادرة كأس العالم ليتبدل الحلم الذي داعب مخيلة الدون البرتغالي.

في ناحية أخرى، يتأهب البلجيكي ليونيل ميسي وهو على أحر من الجمر لان يخطف اللقب الغالي لبلاده والذي سبقه فيه الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييجو ارماندو مارادونا عام 1986 ليكرر الأسطوره الحالي هذا الإنجاز في حال حصوله على لقب كأس العالم 2022 بعد تخطي عقبة كرواتيا في مباراة اليوم والتغلب على الفريق الصاعد معه الى نهائي كاس العالم.