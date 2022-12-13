الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«استغلت المتابعين لـ7 أشهر».. تفاصيل اعترافات البلوجر هدير عاطف أمام النيابة

هدير عاطف
هدير عاطف

استجوبت النيابة العامة المتهمة هدير عاطف في البلاغات المقدمة ضدها هي و3 آخرون باستغلال المتابعين لحساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحجة استغلال أموالهم في الاستثمار بمجالات العقارات والسيارات والبورصة.

وأقرت "عاطف" خلال  التحقيقات، قيامها بدعوة زوجها المتهم بلال فاروق لمتابعيه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي منذ نحو سبعة أشهر؛ لتلقي أموالهم لاستثمارها في تجارة العقارات والسيارات، وتداولها بالبورصة، مقابل تقديم أرباح الاستثمار إليه، دون أن تكون له شركة مسجلة لذلك، واكتفاؤه بدعوة الجمهور والإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متخذًا من مسكنهما مقرًّا لممارسة هذا النشاط، مؤكدة أنها كانت حلقة الوصل بينه وبين عملائه، وموضحة تفاصيل مزاولتهما هذا النشاط.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا بإلقاء القبض على المتهم بلال محمود نفاذًا لقرارها، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لاستجوابه واستكمال إجراءات التحقيق.

واستمعت النيابة العامة لشهادة العديد من المجني عليهم، والذين تواترت أقوالهم على إعلان المتهميْن هدير عاطف وبلال فاروق عبر حسابات لهما بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهما وإدارتهما وباقي المتهمين شركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوتهما الجمهور لتلقي أموالهم واستثمارها في تلك الشركة، مقابل التعاقد معهم على تقديم أرباح هذا الاستثمار  إليهم خلال فترات دورية محددة، وأنهم لذلك التقوا بهم في مقر بالتجمع الخامس، وأبرموا معهم عقودًا اتفقوا فيها على ذلك، وقّع عليها المتهم بلال فاروق، وتلقوا منهم أموالهم، ثم ماطلوهم في تقديم الأرباح، حتى امتنعوا عن الرد عليهم أو التواصل معهم، فأبلغوا عنهم، وقدّم الشهودُ العقودَ في التحقيقات.

البلوجر البلوجر هدير عاطف التجمع الخامس النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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