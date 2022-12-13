الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اتحاد التأمين يطلق برنامج مبادئ استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي

الاتحاد الأردني
الاتحاد الأردني

كشف الاتحاد الأردني لشركات التأمين عن تفاصيل فعاليات اليوم الأول للبرنامج التدريبي "مبادئ استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في تسويق التأمين" للفترة من اليوم الثلاثاء حتى الخميس المقبل وبواقع (16) ساعة تدريبية – لمدة ثلاثة أيام تدريبية.

وأوضح الاتحاد أنه يعقد البرنامج بمشاركة (24) مشاركا يمثلون (13) شركات تأمين من العاملين في دوائر تكنولوجيا المعلومات ودائرة تطوير الأعمال والمبيعات وقسم التسويق، بالإضافة إلى دوائر التأمين الأخرى مثل التأمين الصحي وتأمين السيارات.

وأضاف الاتحاد، في بيان له اليوم، أنه يحاضر في هذا البرنامج عمر مختار العالم والذي بدأ حياته المهنية في عام 2013 مع مجموعة قنوات البث الأردنية وبعدها انتقل للعمل في الديوان الملكي ولمدة تزيد عن عامين شغل خلالها منصب مراقب رقمي، اتجه في عام 2018 للعمل لدى شركة العاب وتسويق أردنية رائدة حتى شغل منصب مدير فريق التواصل الاجتماعي داخل الشركة، عمل بعدها مع العديد من الجهات داخل وخارج المملكة، قدم العديد من الندوات والمحاضرات في الاردن وفي الوطن العربي ككل، قام بتطوير وقيادة العديد من الحملات الدعائية والتسويقية على وسائل التواصل الاجتماعي لما يقارب عقد من الزمان بنجاح باهر، كما شارك في حملات للعديد من الشخصيات المهمة والمشهورة، بالإضافة للماركات العالمية سواء في الأردن أو في الوطن العربي ككل، كما أسهم هذا في تراكم الخبرات المميزة لديه، ليتحصل على مراكز قيادية متقدمة في أي شركة عمل بها في مجال التواصل الاجتماعي والدعاية والاعلان.

ويعقد البرنامج بمشاركة 24 مشاركا يمثلون (13) شركات تأمين من العاملين في دوائر تكنولوجيا المعلومات ودائرة تطوير الاعمال والمبيعات وقسم التسويق بالإضافة إلى دوائر التأمين الأخرى مثل التأمين الصحي وتأمين السيارات.

اتحاد التامين استخدام التكنولوجيا الأردني الحملات الدعائية الديوان الملكي المحاضرات الندوات والمحاضرات تكنولوجيا المعلومات تواصل الاجتماعي سائل التواصل الاجتماعي

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اتحاد التأمين يطلق برنامج مبادئ استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي

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