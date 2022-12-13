الكرملين: مقترحات الرئيس الأوكرانى نحو السلام تؤدى لاستمرار القتال

علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف، اليوم، على مقترحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول السلام.

وقال «بيسكوف» إن مقترحات الرئيس الأوكراني التي زعم أنها خطوات نحو السلام تؤدي فقط إلى استمرار القتال.

وأضاف، في تصريحات صحفية، اليوم، أن هذه الخطوات الثلاث لمقترحات زيلينسكي هي خطوات نحو استمرار القتال، وفقا لما نقلته وكالة «تاس» الروسية.

وأكد أن انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا قبل نهاية العام أمر غير وارد، مشددا في الوقت نفسه على أنه من أجل تحقيق السلام من الضروري مراعاة الحقائق الجديدة حول انضمام مناطق جديدة إلى روسيا.

وتابع المتحدث باسم الكرملين: «على الجانب الأوكراني أن يأخذ في الحسبان الحقائق الجديدة، هذه الحقائق تشير إلى أن روسيا لديها مواطنون جدد ظهروا نتيجة الاستفتاءات التي أجريت في تلك المناطق، بدون أخذ هذه الحقائق الجديدة في الحسبان، فإن أي تقدم في التسوية مستحيل».

يجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأوكراني اقترح في وقت سابق ما أسماه «خطوات نحو تحقيق السلام»، التي من بينها توريد أسلحة لأوكرانيا جديدة بعيدة المدى، وتزويد أوكرانيا بالدبابات والمدفعية والقذائف الحديثة.

كما علق بيسكوف على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول وجود أسلحة ثقيلة في محطة الطاقة النووية في زابوريجيا، قائلا: «أريد أن أذكر بكلمات الرئيس بوتين بأنه لم تكن هناك أسلحة ثقيلة في المحطة ولا توجد أي أسلحة ثقيلة، يمكن لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتواجدين هناك ليل نهار تأكيد ذلك بوضوح».

وأكد بيسكوف استمرار التواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا: «نحن مهتمون بهذه الاتصالات ونقدر عاليا مستوى تفاعلنا وسنواصلها».

فلاديمير زاريخين: الرئيس الأوكرانى أكد عزمه على إطالة أمد الصراع

وفى وقت سابق من اليوم، قال نائب مدير معهد رابطة الدول المستقلة الروسي، فلاديمير زاريخين، اليوم، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد، خلال خطابه أمام زعماء الـG7، عزمه على إطالة أمد الصراع وتوسيع رقعة الأعمال العسكرية.

وأضاف «زاريخين»، في تصريحات صحفية، أن مقترح الثلاث خطوات لإحلال السلام في أوكرانيا، الذي تقدم به زيلينسكي، يؤكد ذلك، بما يتضمنه من توريد أسلحة بعيدة المدى، وتزويد أوكرانيا بالدبابات والمدفعية والقذائف الحديثة، وفقا لوكالة «نوفوستي» الروسية.