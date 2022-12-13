الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة أسيوط تفتتح برنامج مدونة سلوك الطالب

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أكد الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط علي حرص إدارة الجامعة علي المشاركة الفعالة فى المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب فى مجال مكافحة الفساد والتى أطلقتها الجامعة مع بداية الأسبوع الجارى تأكيداً على دور الجامعة التوعوى والتى كانت ولازالت منارة التنوير المعرفى والثقافي فى الوجه القبلى.

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والتى حرصت عبر عقود متتالية على عدم اختزال دورها ورسالتها فى ما تقدمه من خدمات تعليمية وبحثية فقط ولكن كان دورها مثمراً فى بناء الانسان علمياً وكذلك فكرياً وثقافياً , والمساهمة الصادقة من أجل بناء الوطن فى ظل ما تحظى به الدولة المصرية خلال تلك المرحلة من تاريخها من قيادة واعية مستنيرة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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وأكد رئيس جامعة أسيوط علي دور شباب مصر الواعد بوعيه المستنير وأخلاقه الحميدة ووطنيته المخلصة في المشاركة في الحرب التي تشهدها مصر الآن ضد الفساد، حيث يأتي هذا اللقاء لتوعية طلاب الجامعة بمختلف  أشكال الفساد ومخاطره على مساعى تحقيق التقدم والتنمية المستهدفة فى كافة المجالات سعياً من إدارة الجامعة لجعلهم قاعدة بشرية قادرة على تنبيه المجتمع المحيط بمخاطر الفساد ومساوئ تواجده ونموه وضرورة محاربته.

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جاء ذلك خلال مشاركة سيادته في فعاليات البرنامج التوعوي للطلاب حول مدونة سلوك الطالب الجامعي والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إطار المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد عبد المولي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب , والدكتور محمد عدوي وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب والمنسق العام للمبادرة العالمية بالجامعة , فضلاً عن السادة عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات , والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة , والدكتور أحمد شريت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية , ونخبة من قيادات الجامعة الإدارية , والطالب مصطفي علاء رئيس إتحاد طلاب جامعة أسيوط , وأسرة طلاب من أجل مصر , وبمشاركة طلبة وطالبات كليات الجامعة .

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وخلال محاضرته التي ألقاها حول مدونة سلوك الطالب الجامعي والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أوضح الدكتور أحمد عبد المولي  أن رؤية الدولة المصرية لمكافحة الفساد هي مجتمع يكافح الفساد ويستعيد الشفافية والنزاهة والعدل والولاء بدعم من الأجهزة الإدارية , ورسالتها هي مكافحة الفساد والحد من آثاره السلبية علي كافة النواحي الإدارية والإقتصادية والسياسية والإجتماعية ونشر الوعي بهذه الآثار ورفع قدرات أجهزة مكافحة الفساد والتعاون مع كافة الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية في مكافحة الجرائم المتعلقة به مع مراعاة المعايير الدولية, موضحاً الحقوق التي يتمتع بها الطالب داخل الجامعة والمسئوليات التي تقع عليه, كما حث طلاب الجامعة علي رفع شعار ابدأ بنفسك و قل لا لتزوير الأوراق الرسمية أو الشهادات أو النتائج، ولا لتعطيل الدراسة أوالتحريض علي الإمتناع عن حضور المحاضرات، ولا للأفعال التي تتنافي مع الشرف والكرامة، ولا للإخلال بنظام الإمتحان، ولا لإتلاف المنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية، ولا للسرقات العلمية أو سرقات الملكية الفكرية.

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ومن جهته، تقدم الدكتور محمد عدوي بالشكر لإدارة الجامعة على الدعم الكبير والمشاركة الفعالة في أنشطة المبادرة بالجامعة والذي يعكس حرصها على المشاركة في حرب الدولة المصرية ضد الفساد، وسعيها لوضع آليات مكافحته والقضاء عليه ووضع آليات للمراجعة والتقييم، وإرساء قواعد التحول الرقمى ونشر ثقافة الحوكمة، من أجل توفير مناخ ملائم للشفافية والنزاهة والعدل الذي يجب أن يشعر به الجميع.

الاستراتيجية الوطنية التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تمكين الشباب خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وزير التعليم العالي والبحث العلمي

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المشكلة المصرية

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