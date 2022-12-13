تنفيذ 12 ألفًا و692 مشروعًا تنمويًا فى بنى سويف

أعلنت جمعية الأورمان، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ 12 ألفا و692 مشروعًا تنمويًا لأصحاب المشاريع متناهية الصغر والأسر الأولى بالرعاية من أبناء محافظة بني سويف منذ بداية العمل فى النشاط إلى الآن.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات المختلفة؛ للحد من البطالة وبما يتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات.

وأكدت أمل أبوعزوز، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف، توفير كل سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأن المشاريع المقدمة متمثلة فى المهن كالسباكة والنجارة والحدادة والميكانيكا بالإضافة إلى البقالة والأكشاك، وعدد من المشروعات التى تستهدف إيجاد مصدر دخل ثابت للأسر الأولى بالرعاية، وتمكينها من الاعتماد على الذات في مواجهة أعباء الحياة حتى يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة بني سويف التي تقوم بتذليل كل العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.

يذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة بني سويف تقوم بإعادة إعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات.

في سياق آخر، افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى عيادة التأمين الصحي بمدينة سمسطا، بمساهمة مجتمعية وضمن خطة الهيئة العامة للتامين الصحي بقيادة الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس الإدارة، لتطوير ورفع كفاءة عيادات التأمين الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمنتفعي خدمات التأمين.