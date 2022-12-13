الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مزارع أشعل النيران فى زوجته وحفيدته بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

أمرت النيابة العامة بمنيا القمح بحبس المزارع المتهم بإشعال النيران بزوجته وحفيدته بقرية السعديين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا للحروق بوصول طفلة مصابة بحروق في أنحاء متفرقة بالجسد.

وكشفت التحريات الأولية عن حدوث إصابة الطفلة إثر نشوب مشادة بين جدها، البالغ من العمر 55 عاما، وجدتها، وتطور الأمور إلى سكب الجد بنزينا على زوجته وإشعال النيران فيها، فيما تصادف وجود الطفلة رفقة والدتها وقت المشادة وسكب البنزين على جدتها، فطالتها النيران وأحدثت إصابتها، فيما كانت إصابات الجدة طفيفة.

تم ضبط الجد المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

النيابة العامة منيا القمح اشعال النيران اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية

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وائل لطفي

المشكلة المصرية

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