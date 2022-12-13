الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهم الرابع فى قضية البلوجر هدير عاطف

المتهم
المتهم

ضبطت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، الثلاثاء، المتهم الرابع في قضية اتهام البلوجر هدير عاطف بالنصب على المواطنين.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من 16 مواطنا باتهام 4 أشخاص من بينهم هدير عاطف، بلوجر أزياء لقيامهم بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية وضبط 3 منهم.

بتكثيف الجهود أمكن تحديد مكان تواجد المتهم الرابع (الهارب) وهو طليق هدير بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية البلوجر هدير عاطف النصب علي المواطنين الجيزة مقابل أرباح مالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

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القبض على المتهم الرابع فى قضية البلوجر هدير عاطف

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