الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تعرب عن صدمتها حيال اعتداء كابول.. وتؤكد رفضها الإرهاب بكافة أشكاله

فندق الصين كابول
فندق الصين كابول

أعربت الصين الثلاثاء عن صدمتها حيال الاعتداء الدامي الذي استهدف فندقا في كابول يتردد إليه رجال أعمال صينيون، مضيفة أن خمسة من مواطنيها جرحوا.
وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانج وينبين، إن "هذا الهجوم الإرهابي بغيض وتشعر الصين بصدمة عميقة، ونرفض بحزم الإرهاب بكافة أشكاله".
وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل عندما هاجم مسلح الفندق في العاصمة الأفغانية الاثنين بينما تحدّث شهود عن عدة انفجارات وإطلاق نار.
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.
وقال وانج "بحسب ما نعرفه، أصيب خمسة مواطنين صينيين بجروح في الهجوم الإرهابي كما قتل عدد من عناصر الجيش والشرطة الأفغان".
وأضاف أن السفارة الصينية في أفغانستان طلبت من الجانب الأفغاني "عدم ادخار أي جهد لإنقاذ الجرحى والتحقيق بشكل معمّق في الحادثة وجلب الإرهابيين إلى العدالة واتّخاذ المزيد من الإجراءات للحفاظ على سلامة المواطنين الصينيين في أفغانستان".
وتصر حركة طالبان على أن الأوضاع الأمنية تحسّنت منذ عادت إلى السلطة في اغسطس العام الماضي، لكن وقعت الكثير من الانفجارات والهجمات التي أعلن الفرع المحلي لتنظيم  داعش مسؤوليته عنها.
وقال وانغ إن موظفي السفارة توجهوا إلى موقع الهجوم الاثنين للمساعدة في جهود الإنقاذ والعلاج.
وأضاف أن بكين تقدّر بأن قوات الأمن الأفغانية "شاركت بشكل نشط في التعامل مع وإنقاذ المواطنين الصينيين".
لكنه ذكر المواطنين الصينيين بنصيحة وزارة الخارجية بمغادرة أفغانستان في أقرب وقت.

الصين كابول الخارجية الصينية الهجوم الإرهابي الإرهابي

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وائل لطفي

المشكلة المصرية

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