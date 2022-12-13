الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تعليق حركة القطارات المؤدية إلى ماتشو بيتشو بسبب الاحتجاجات في البيرو

القطارات
القطارات

عُلقت حركة القطارات التي تربط بين كوسكو وقلعة ماتشو بيتشو السياحية الشهيرة في البيرو، اليوم، في ظل استمرار الاحتجاجات المناهضة للرئيسة الجديدة دينا بولوارتي، على ما أعلنت الشركة المشغّلة للقطارات.

وقالت الشركة في بيان: "مع انتشار الدعوات الرامية إلى التظاهر والتي أطلقتها منظمات اجتماعية مختلفة في كوسكو، نحن مضطرون لتعليق خدمة التنقّل من ماتشو بيتشو وإليها يوم الثلاثاء".

ويمكن الوصول إلى القلعة الصخرية عبر القطار من كوسكو، العاصمة السابقة لإمبراطورية الإنكا.

وأضحت الشركة أنّ القرار اتُّخذ بهدف ضمان سلامة الركاب من أي عقبات قد تعيق الحركة عبر السكك الحديد.

وأدّت التظاهرات المناهضة للرئيسة الجديدة إلى مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص.

حركة القطارات القطارات كوسكو ماتشو بيتشو البيرو

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وائل لطفي

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