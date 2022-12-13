الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الأعلى للثقافة» ينظم محاضرة عن سمات التفكير العلمي والعقبات التي تواجه تطبيقه

الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة

عقدت لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور محمود أبو النصر، محاضرة بعنوان "سمات التفكير العلمي والعقبات التي تواجه تطبيقه" التي تنظمها لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري بالمجلس، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي، والكاتب محمد ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية.

أدار المحاضرة الدكتور  محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الأسبق، وألقاها الدكتور أحمد الراعي أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بمعهد تيودور بلهارس وكلية طب جامعة  أكتوبر، والذي بدأها بالحديث عن العقبات التي تقف في طريق التفكير العلمي، وحصرها في خمس عقبات وهم "الأسطورة والخرافة - الخضوع للسلطة الفكرية -إنكار قدرة العلم - التعصب -دور الإعلام والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي".

 وأوضح الدكتور أحمد الراعي، الفرق بين الأسطورة والخرافة، لافتا إلى أن التفكير الأسطوري هو تفكير العصور التي لم يكن العلم قد ظهر فيها، أو لم يكن قد انتشر بالقدر الذي يجعل منه قوة مؤثرة في الحياة وفي طريقة معرفة الإنسان للعالم، فالأسطورة كانت تقوم بوظيفة لتلك التي أصبح يقوم بها العلم بعد ذلك، وكانت هي الوسيلة الطبيعية لتفسير الظواهر في العصر السابق على ظهور العلم، أما التفكير الخرافي فهو التفكير الذي يقوم برفض المناهج العقلانية ويلجأ في عصر العلم إلى أساليب سابقة. 

 وأوضح أن أهم مبدأ ترتكز عليه الأسطورة هو المبدأ الذي يعرف بحيوية الطبيعية، أي أن التفكير الأسطوري يقوم أساسا على صبغ الظواهر الطبيعية غير الحية فتصبغه الحياة بحيث تسلك هذه الظواهر كما لو كانت كائنات حية تحس وتنفعل وتتعاطف، أو تتنافر مع الإنسان "أسطورة إيزيس وأوزريس - فيضان النيل".

وتابع  أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بمعهد تيودور بلهارس، أن الأسطورة يمكنها أن تفسر غير الحي عن طريق الحي، أما العلم يسعى إلى تفسير الحي عن طريق غير الحي، أي أن العلم يحاول أن يجد لظواهر الحياة تفسيرا من من خلال عمليات فيزيائية وكيميائية.

- العلم ظاهرة متأخرة في تاريخ البشرية

وعن العلم؛ قال إنه ظاهرة متأخرة في تاريخ البشرية ، وهو بمعناه الصحيح قد ظهر منذ أربعة قرون في عصر  النهضة الأوروبية أو قد يرجع إلي العصر اليوناني القديم حيث اهتدي الإنسان لأول مرة. إلي منهج البرهان النظري والمنطقي علي قضاياه، مضيفا أن اتجاه الإنسان نحو العلم ينطوي علي قدر كبير من التضحية بالراحة والهدوء والاستسلام للخيال، السهل الطليق ، كما ينطوي علي عادات عقلية فيها قدر من الصرامة والقسوة عل النفس، فالعلم كما قال يظهر في اللحظة التي يقرر فيها الإنسان أن يفهم العالم كما هو موجود بالفعل وليس كما تخيل أن يكون.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتور هشام عزمي لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري محاضرة سمات التفكير العلمي والعقبات التي تواجه تطبيقه تنمية الثقافة العلمية التفكير الابتكاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

الأكثر قراءة

ما لم يحققه بيليه ومارادونا.. ميسى ومودريتش يتنافسان على إنجاز فريد بكأس العالم

خلافات عائلية.. تأجيل دعوى خلع الفنانة علا غانم من زوجها

فلاديمير زاريخين: الرئيس الأوكراني أكد عزمه على إطالة أمد الصراع

حبس عاطل يتاجر فى الهيروين بالبحيرة

إعادة فتح طريق الإسكندرية الصحراوى فى اتجاه الرماية

رئيس «العربية للعلوم» يكرم أول مغامر مصري وعربي يدخل موسوعة جينيس على دراجة نارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

قانون موحد للنساء لأجل وطن منصف للجميع

حسين دعسة

القدس وأوقافها في خطر

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

عبدالوهاب داود

ضحايا نجيب محفوظ

منى رجب

إسماعيل رسلان بطل مصرى يؤكد أن أخلاق المصريين لا تزال بخير

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان!!

جمال رشدي

تطبيق ذكى للمصريين العاملين بالخارج

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر المجتمع الدولي من مخاطر الصراع في ظل حكومة نتنياهو

أمريكا تطالب بضرورة محاسبة قتلة الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة

الفنان الصغير.. أحمد بكر طفل فلسطينى يوثق انتهاكات الاحتلال بلوحات فنية (صور)