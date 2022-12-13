متر الفرز الثالث يبدأ من 30 جنيها.. أسعار السيراميك في الأسواق

تختلف أسعار وانواع السيراميك في مصر بحسب نوع الفرز ونوعية السيراميك، فهناك سيراميك مخصص للارضيات وآخر للحوائط وكل منهما له درجات للجودة وسعر سواء كان فرز أول أو ثاني أوثالث، و ترصد "الدستور" تفاصيل الأسعار في السطور التالية.

- أسعار السيراميك الفرز الاول بالسوق المحلي

سجل سعر متر سيراميك الأرضيات الباركية فرز أول ما بين 100 إلي 150 جنيها

بينما بلغ سعر متر السيراميك العادي فرز أول ما بين 90 جنيها إلى 140 جنيها

سجل سعر متر سيراميك كليوباترا فرز أول، ليتراوح ما بين 105 جنيهات إلى 150 جنيها .

بينما بلغ سعر متر سيراميك لابوتيه فرز أول، ما بين 65 جنيها إلى 110 جنيه.

بينما بلغ سعر متر الأرضيات ليزر فرز أول، من 70 جنيها إلى 100 جنيه.

وجاء سعر متر سيراميك مارسيليا فرز أول، الأسعار تبدأ من 55 جنيها أو أكثر.

وسجل سعر متر سيراميك رويال فرز أول، الأسعار تبدأ من 65 جنيها أو أكثر.

وصل سعر متر سيراميك ليسيكو الفرز أول، السعر سجل ما يقرب من 75 جنيها.

- أسعار وأنواع سيراميك الحوائط الفرز الأول



بلغ سعر متر حوائط المطبخ ليزر فرز أول، من 70 جنيها إلى 150 جنيها.

وسجل سعر متر حوائط المطبخ عادي فرز أول، من 65 جنيها إلى 120 جنيها.

وجاء سعر متر حوائط الحمام ليرز فرز أول، من 85 جنيها إلى 180 جنيها.

ينما سجل سعر متر حوائط الحمام عادي فرز أول، من 65 جنيها إلى 150 جنيها.



- أنواع وأسعار السيراميك "فرز الثاني"



متر سيراميك لابوتية فرز ثاني، تبدأ الأسعار من 55 جنيها إلى 95 جنيها.

متر سيراميك مارسيليا فرز تاني، تبدأ الأسعار من 50 جنيها .

متر سيراميك رويال فرز ثاني، قد تبدأ الأسعار من 55 جنيها.

المتر من سيراميك ليسيكو الفرز الثاني: السعر سجل ما يقرب من 85 جنيها.



- أنواع وأسعار السيراميك"فرز ثالث"



بلغ سعر متر سيراميك فرز ثالث للبيع من ليسيكو سجل 55 جنيه.

بينما بلغ سعر متر سيراميك لابوتيه فرز ثالث، يتراوح مابين 40 جنيها إلى 60 جنيها.

بينما بلغ سجل متر سيراميك مارسيليا فرز ثالث، يتراوح ما بين 30 جنيها.

بينما بلغ سعر متر سيراميك رويال فرز ثالث، تبدأ الأسعار من 40 جنيها.