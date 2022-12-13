جامعة بنها تنظم ندوة توعوية بـ«طنان» حول «دور المرأة في المشروعات الصغيرة»

نظمت جامعة بنها برعاية الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد أبو عرب القائم بعمل عميد كلية الآداب قافلة بقرية طنان مركز قليوب حيث تناولت تنظيم ندوة عن "دور المرأة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وقال الدكتور عربي الطوخي وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة تم تنسيقها مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ولاء صلاح مدير التواصل المجتمعى بالمحافظة وحاضر فيها الدكتورة مي رشوان مدرس علم الاجتماع السياسي بكلية الآداب .

وتناولت الندوة التوعية حول دور المرأة الحيوي في المجتمع متمثل في كيفية النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهن علي الاستمرار ، وتعريفهن بكافة البرامج والمبادرات التي تقدمها الدولة لدعم المرأة اقتصاديا وأهمها مبادرة : مشروعك، ودور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وقروض صندوق التنمية المحلية وذلك للمساهمة في التنمية المجتمعية ، والنهوض بدورها اقتصاديا واجتماعيا ، وايجاد مصدر دخل ثابت لهن.

واختتمت الندوة بحوار مفتوح مع الحضور عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية تمويلها والخدمات الداعمة لها ، ومحاولة التغلب على اهم المعوقات التى قابلتهن من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفى سياق متصل قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمتابعة أعمال رش مادة mco لشارع فريد ندا المرحلة الثانية، ثم استكمل الهجان متابعة أعمال رصف المرحلة الثانية من شارع فريد ندا من أمام مديرية الطرق بمدينة بنها، حيث تابع أعمال وضع طبقة الرابطة للتمهيد لرصفه بالطبقة السطحية النهائية الأسبوع المُقبل.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من توريد عدد ٢٧ عمود إنارة حديثة ستوزع على الجزيرة الوسطى، حيث تم تركيب الكابلات الكهربائية في الجزيرة الوسطى لوضع كافة الإرشادات المرورية، وتم الإنتهاء من تركيب الإنترلوك على جانبي كوبري المصنع الحربي، بنسبة تصل إلى ٤٣٪ وجار استكمال الأعمال.

ووجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل على مدار الساعة، للانتهاء من المنطقة واستكمال باقي أعمال المرحلة، مع مراعاة المواصفات الفنية والرسومات الهندسية للتطوير تجنباً لحدوث أخطاء مستقبلا.

