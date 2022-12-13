الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استمرار ارتفاع أسعار النفط في ظل تعليق خط أنابيب «كيستون»

النفط
النفط

تواصل أسعار النفط ارتفاعها، في تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل تعليق خط أنابيب كيستون مما زاد المخاوف بشأن نقص محتمل في الإمدادات في الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة "بلومبرج"، بأنه بحلول الساعة العاشرة بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الاجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 74.16 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.35% عن سعر التسوية السابق.

وتداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 79.14 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 1.47% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لبيانات بلومبرج.

وصعد الخامان فى تعاملات أمس الإثنين بأكثر من 2%.

وتواصل شركة تي سي إنرغي كورب العمل على إعادة تشغيل خط أنابيب كيستون المغلق الذي يربط الحقول في كندا بالمصافي على ساحل الخليج الأمريكي.

إغلاق خط أمريكي إثر وجود تسريب تسبب في تقليل الإمدادات لكندا

وتسبب إغلاق خط أنابيب كيستون التابع لشركة تي.سي إينرجي، الذي يتم من خلاله شحن حوالي 620 ألف برميل يوميا من الخام الكندي من ألبرتا إلى الولايات المتحدة، في تقليل الإمدادات ورفع احتمالية انخفاض المخزون في مركز التخزين في كوشينج بولاية أوكلاهوما.
وما زال خط أنابيب كيستون مغلقا منذ اكتشاف تسرب 14 ألف برميل في ولاية كانساس الأمريكية في السابع من ديسمبر، ولم تصدر شركة تي.سي إينرجي جدولا زمنيا لإعادة تشغيل الخط، الذي ينقل الخام إلى مصافي التكرير في الغرب الأوسط وساحل الخليج.
كما تلقت أسعار النفط بعض الدعم من التوقعات بأن تخفيف قيود "كوفيد-19" في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، سيعزز الطلب.
وألغت الصين بعض قيودها الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك تخفيف متطلبات اختبار كوفيد ووقف تتبع سجلات سفر الأشخاص لأغراض تتعلق بالفيروس.

اسعار النفط خط أنابيب كيستون الولايات المتحدة العقود الاجلة كيستون

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

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استمرار ارتفاع أسعار النفط في ظل تعليق خط أنابيب «كيستون»

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