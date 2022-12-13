هونج كونج تعلن تخفيف الإجراءات الصحية المفروضة لتجنب تفشي «كورونا»

أعلنت السلطات في هونج كونج، تخفيف الإجراءات الصحية المفروضة لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأنها لن تتطلب بعد الآن استخدام تطبيق الهاتف المحمول للتحكم في الدخول إلى معظم الأماكن المغلقة، كما يمكن للأشخاص القادمين من خارج البلاد دخول الحانات والمطاعم بمجرد وصولهم.

وقال رئيس السلطة التنفيذية في هونج كونج "جون لي" - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء، إن هذين الإجرائين سيدخلان حيز التنفيذ غدا الأربعاء، مضيفًا أنه سيظل إثبات الحصول على التطعيم المضاد لكورونا مطلوبا لدخول أماكن معينة بما في ذلك المطاعم.

وكانت هونج كونج قد التزمت بنسخة من قواعد الصين الصارمة القائمة على "صفر إصابات كوفيد" خلال فترة انتشار الوباء، وشكل هذا الأمر ضربة للاقتصاد وعمق أزمة هجرة العقول من المدينة، بينما رفعت مراكز تجارية منافسة القيود.

يذكر أن هونج كونج تفرض حجرا صحيا إلزاميا في الفنادق على المسافرين القادمين من الخارج (تبلغ مدته 3 أيام)، بينما تلزم السكان وضع الكمامات وتفرض قيودا على الأعمال التجارية، وتحظر تجمع أكثر من أربعة أشخاص في الأماكن العامة.

وفى سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة الفلبينية أمس الإثنين عن تسجيل 8292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه في الفترة من 5 إلى 11 ديسمبر الجاري، تم تسجيل نحو 1185 إصابة يومية بالفيروس في البلاد، وهو ما يعد أعلى بنسبة 7 % مقارنة بالأسبوع السابق.

وأضافت القناة أنه خلال الأسبوع الماضي، سجلت وزارة الصحة أيضا 156 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، كما أشارت إلى أنه حتى يوم 11 ديسمبر الجاري تم تطعيم أكثر من ٧٣٫٧ مليون شخص في البلاد بشكل كامل ضد الفيروس.