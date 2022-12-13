مطربة «البامية» لإسعاد يونس: «أنتى وش السعد علىّ وبقيت أغنى فى الأفراح»

حلت المطربة الشعبية نبيلة، الشهيرة إعلاميًا بمطربة "البامية شوكتني"، ضيفة للمرة الثانية خلال أشهر قليلة على برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس.

تكوين فرقة موسيقية

وقال المطربة شهيرة، إنها بعد ظهورها بالبرنامج قدمت حفلات غنائية، وأحيت عددًا من الأفراح في الصعيد، مشيرة إلى أنها كونت فرقة موسيقية وأصبح لديها مكتب للحفلات الفنية، وتتمنى التمثيل مع المنتج أحمد السبكي.

وأضافت، أنها تستعد لأداء مناسك الحج، بعدما أهدتها إحدى السيدات الحج على نفقتها برفقة نجلها، وأنها وعدتها بأنها ستحيي حفلات بالسعودية.

ووجهت رسالة للفنانة إسعاد يونس، والتي وصفتها بأنها وش السعد عليها وأنها حققت نجاحًا كبيرًا بعد ظهورها معها.

وكانت المطربة الشعبية نبيلة قد اشتهرت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بأغنية "البامية شوكتني"، التي كانت تقدمها وبعدها شاركت في عددًا من البرامج الفنية.