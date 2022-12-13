محافظ مطروح يشارك فى فعاليات الحوار الوطنى لحزب حماة وطن

شارك اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم في فعاليات الحوار الوطني من أجل كل المصريين الذي نظمته أمانة حزب حماة الوطن بمطروح حول آفاق إصلاح وتطوير المحليات في مصر.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن، والنائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين عام الحزب بمطروح، والعمدة عبدالله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة، وعدد من مديري المديريات والإدارات بالمحافظة، ومشاركة كبيرة من الشباب والمواطنين، وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح.

تناول حوار المناقشة عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن المطروحي، وطرح عدد من الرؤى والمقترحات للدفع بجهود تنمية المحافظة، بالإضافة إلي عرض فيديو عن جهود محافظة مطروح في تنمية القطاعات المختلفة بالمحافظة.

وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على أهمية الحوار الوطني مع الوقوف على مسافة متساوية من جميع الأحزاب، ودعم كافة الرؤى والأطروحات للدفع بمزيد من التنمية وتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين.

وقدم اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بضرورة الحوار الوطني لتدشين مرحلة جديدة في المسار السياسي للدولة المصرية من خلال هذا الحوار الوطني الجاد و الفعال الذي يجمع القوى الوطنية و التيارات السياسية، لتحقيق نتائج تتماشي مع طموحات الشعب المصري، فهذه المبادرة الرئاسية تحمل دلالات عديدة إيجابية في كيفية بناء الدولة العصرية التي تنطلق من ثلاثة مرتكزات أساسية أنتجها الحوار الوطني، ومن المنتظر أن تكون مخرجاته أكثر اتساقًا مع الواقع وأكثر على طرح أفكار قادرة على التعامل مع تحديات هذا الواقع وأزماته.

وأوضح أن حزب حماة الوطن يسعد بالمشاركة في الجلسات المرتقبة في الأيام القادمة للحوار الوطني، حيث يتم العمل على مدار السنوات السابقة في مد يد العون والمساعدة بجميع الظروف وبصورة استباقية، معتمدًا في ذلك على الكفاءات السياسية والفنية القادرة على رصد التحديات و صياغة الحلول المبتكرة التي تتوافق مع طبيعة كل منطقة ووضعها في حيز التطبيق الفعلي، وإطلاق العديد من المبادرات المجتمعية التي تجوب مصر من أقصى صعيدها إلى أقصى شمالها كي تضم أبناء مصر في كنفها بما يضمن لهم حياة كريمة في ظل الجمهورية الجديدة، والمشاركة بالمقترحات والحلول في الأزمان التي تواجه تحقيق طموحات الدولة المصرية التي جسدها رؤية مصر 2030، والتفاعل بإيجابية مع ما تشهده مصر من أحداث و فعاليات وطنية أو عالمية، فقد كان للحزب رؤية واضحة قدمها إلى الحوار الوطني، و الأمر ذاته حدث مع المؤتمر الاقتصادي.

وأشار إلى أن اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق التنمية في محافظة مطروح، و إنشاء عشرات المشاريع القومية في كل مناحي الحياة، على سبيل المثال الطرق والتنمية التحتية ومشروعات زراعية و صناعية، وإنشاء ميناء جرجوب ومحطة الضبعة وتطوير منفذ السلوم، مما يجعل المحافظة جاذبه للاستثمارات.

محافظ مطروح يشارك فى فعاليات الحوار الوطنى لحزب حماة وطن

محافظ مطروح يشارك فى فعاليات الحوار الوطنى لحزب حماة وطن

محافظ مطروح يشارك فى فعاليات الحوار الوطنى لحزب حماة وطن