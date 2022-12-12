الهندية «كريشا تشاندا» تفوز بلقب ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة

أعلنت اللجنة المشرفة علي مسابقة ملكة جمال العالم للمراهقات والمقامة بمدينة مرسي علم، اليوم الإثنين، عن فوز المشاركة "كريشا تشاندا" ملكة جمال الهند بلقب ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات 2022‪ والتي تقام فعاليتها في مرسى علم، واختتمت المسابقة اليوم بإعلان ملكة جمال الهند حصد لقب ملكة جمال المسابقة ميس ايكو 2022‪.

ومن جانبه، كشف محمد عيد سليمان خبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، أن لجنة التحكيم المسابقة برئاسة آمال رزق رئيسة المسابقة، أعلنت فوز المتسابقة الهندية كريشا تشاندا بلقب ملكة جمال العالم في مسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات 2022‪.لافتا أن المسابقة استضافتها مرسي علم في احد المنتجعات السياحية الكبرى.

واضاف أن المسابقة تنافست فيها 30 فتاة من مختلف دول العالم وشملت عدة برامج سياحية وترفيهية وزيارة للمعالم السياحية بمدن البحر الأحمر، مؤكدًا ان الهدف من المسابقة تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي للمدن السياحية المصرية خاصة مدينتي الغردقة ومرسى علم.