الإثنين 12 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الهندية «كريشا تشاندا» تفوز بلقب ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة

الفائزة بلقب ملكة
الفائزة بلقب ملكة جمال السياحة للمرهقات

أعلنت اللجنة المشرفة علي مسابقة ملكة جمال العالم للمراهقات والمقامة بمدينة مرسي علم، اليوم الإثنين، عن فوز المشاركة "كريشا تشاندا" ملكة جمال الهند بلقب ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات 2022‪ والتي تقام فعاليتها في مرسى علم، واختتمت المسابقة اليوم بإعلان ملكة جمال الهند حصد لقب ملكة جمال المسابقة ميس ايكو 2022‪.

ومن جانبه، كشف محمد عيد سليمان خبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، أن لجنة التحكيم المسابقة برئاسة آمال رزق رئيسة المسابقة، أعلنت فوز المتسابقة الهندية كريشا تشاندا بلقب ملكة جمال العالم في مسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات 2022‪.لافتا أن المسابقة استضافتها مرسي علم في احد المنتجعات السياحية الكبرى.

واضاف أن المسابقة تنافست فيها 30 فتاة من مختلف دول العالم وشملت عدة برامج سياحية وترفيهية وزيارة للمعالم السياحية بمدن البحر الأحمر، مؤكدًا ان الهدف من المسابقة تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي للمدن السياحية المصرية خاصة مدينتي الغردقة ومرسى علم.

البحر الاحمر التسويق السياحي السياحية المصرية المنتجعات السياحية برامج سياحيه جمال العالم للسياحة والبيئة مسابقة ملكات جمال العالم للسياحة مسابقة ملكة جمال العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

الأكثر قراءة

قيادات الحركة المدنية الديمقراطية في ندوة «الدستور»: هناك رغبة حقيقية من الجميع لإنجاح الحوار الوطني

نقيب المهندسين: قرار هام بخصوص قيد خريجي المعاهد الهندسية غير المعتمدة قريبًا

قبل انطلاق القمة.. البيت الأبيض يتعهد بتقديم 55 مليار دولار لدعم إفريقيا

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 والأونصة فى الصاغة المصرية

الأمن يسيطر على مشاجرة بين عائلتين بمنطقة بولاق الدكرور

فى ختام التعاملات المسائية.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

عبدالوهاب داود

ضحايا نجيب محفوظ

منى رجب

إسماعيل رسلان بطل مصرى يؤكد أن أخلاق المصريين لا تزال بخير

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان!!

جمال رشدي

تطبيق ذكى للمصريين العاملين بالخارج

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير: هل أوقفت إيران الدعم المالي لـ "الفصائل الفلسطينية؟

نتنياهو يلمح إلى السلام بـ«اتفاقيات إبراهيمية»

استشهاد طفلة فلسطينية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم «جنين»