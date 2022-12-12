الوكالة الأمريكية للتنمية تدعم مبادرات محلية جديدة فى وسط أوروبا

قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إنها ستدعم مبادرات محلية جديدة في وسط أوروبا، بهدف تعزيز المؤسسات الديمقراطية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة، التي تعد جميعها ركائز لمجتمعات ديمقراطية مرنة.

أضافت الوكالة الأمريكية أنه من المقرر تنفيذ هذه البرامج من قبل تحالف من الشركاء ذوي المعرفة العميقة بالمنطقة، والخبرة في تقديم الدعم المخصص للمجتمعات المحلية، فضلا عن الالتزام بأفضل الممارسات المعترف بها دوليًا لدعم الديمقراطية.

وستعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع المنظمات المحلية والمتنوعة، مما يجعل أصحاب المصلحة المحليين مسئولين عن العملية لتحديد الاحتياجات وتصميم وتنفيذ الحلول ورصد النتائج.

ففي أوروبا الوسطى، تفخر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بدعم الشركاء المحليين في بلغاريا وجمهورية التشيك والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا، وذلك من أجل زيادة قدرة المجتمع المدني على تعزيز المبادئ الديمقراطية وتمكين المواطنين من حماية الحريات الأساسية، تعزيز التنافسية والاستقلال المالي والاستدامة لقطاع الإعلام المستقل.

وبناء المهارات الرقابية للمجتمع المدني ووسائل الإعلام لتعزيز احترام سيادة القانون، ومكافحة الفساد، وزيادة الوصول إلى العدالة، بالإضافة إلى زيادة المشاركة المدنية من خلال العمل الجماعي للمواطنين لتعزيز النظم الديمقراطية.