الزراعة: علاج نصف مليون حيوان.. وتنفيذ قوافل بيطرية علاجية في 454 قرية



أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تم الكشف وعلاج نصف مليون رأس ماشي وطيور وتنفيذ قوافل بيطرية علاجية في 454 قرية مصرية، وتقديم الدعم والمشورة للحصول على قرض مشروع البتلو والذي بلغ تمويل أكثر من 7 مليارات جنيه، في إطار المبادرة القومية الرئاسية "حياة كريمة"، وطبقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الدكتور حسين محمد رفاعي مدير الرعاية البيطرية بوزارة الزراعة: تعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئات وتحسين ظروف معيشتهم، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

وأضاف، أن الوزارة سوف تقدم كافة الخدمات للمزارعين، في إطار المبادرة، من خلال إنشاء مجمعات خدمية زراعية تشمل تقديم كافة الخدمات الزراعية وفقاً لاحتياجات القري المستهدفة، من وحدات بيطرية، جمعيات زراعية، ومراكز إرشاد زراعى، ومراكز تجميع الألبان.



وتابع: خلال المرحلة الأولى من المبادرة سوف يتم إنشاء 320 جمعية زراعية ،و305 مركز إرشاد زراعي، و316 وحدة بيطرية، و46 مركز تجميع ألبان، وإنشاء وتجهيز في 20 محافظة و52 مركزا و1413 قرية وتابع، إذ تم الانتهاء من الإنشاءات المدنية في كثير من مراكز الخدمات الزراعية، وجار تجهيزها.

وأكد رفاعي، أن وزارة الزراعة تقوم بدور آخر فى مبادرة (حياة كريمة)، بإطلاق القوافل البيطرية المكثفة بقرى المبادرة، لفحص والكشف وتقديم العلاج للمواشي، حيث تم تنفيذ 540 قافلة بيطرية علاجية في 445 قرية خلال الفترة من 1/1/2022 وحتى 30-11-2022، وتم خلالها تفديم خدمة الكشف والعلاج بالمجان لعدد 321544 رأس حيوان، و223613 طائر.

وأوضح مدير الرعاية البيطرية، أن الوزارة تقوم بتقديم المشورة والدعم والتسهيلات، للحصول على القروض الميسرة من المشروعات القومية مثل (مشروع إحياء البتلو ومراكز تجميع الألبان)، والتى تساهم فى تنمية الثروة الحيوانية وزيادة انتاج مصر من اللحوم والألبان، حيث وصل إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 7 مليارات جنيه لأكثر من 40 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 460 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية.