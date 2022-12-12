الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محلل سياسي: البريطانيون يعيشون الآن على المعونات والوجبات المجانية

جريدة الدستور

قال المحلل السياسي الدكتور كايد عمر إن بريطانيا تعاني من أزمة اقتصادية متفاقمة منذ بداية أزمة كورونا، خاصة أن العملة البريطانية في أدنى مستوياتها منذ الثمانينات. 

المعونات الاقتصادية

وأكد كايد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الكثير من الشعب البريطاني أصبح يعيش على المعونات والوجبات الغذائية المجانية التي يقوم بتوزيعها بعض القادرين مالياً. 

الأزمة البريطانية في تفاقم 

أضاف أن بريطانيا قامت بمساعدة الجانب الأوكراني بالعديد من الأسلحة الحديثة، والآن أدركت أنه ينبغي عليها أن تقوم بشراء أسلحة خاصة لها؛ لتعويض ما نقص من خزانتها خوفاً من حدوث حرب عالمية ثالثة.

كايد عمر بريطانيا وأزمة كورونا الحرب الروسية الأوكرانية القاهرة الإخبارية تدني قيمة العملة البريطانية

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المشكلة المصرية

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