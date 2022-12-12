زوران يعلن تشكيل الاتحاد السكندرى لمواجهة الأهلى فى الدورى

أعلن الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للاتحاد السكندري، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الأهلي بالدوري الممتاز.

موعد مباراة الاتحاد السكندري والأهلي بالدوري الممتاز

ويحل زعيم الثغر ضيفا ثقيلا على نظيره المارد الأحمر، في تمام السابعة مساء، على ستاد "السلام وي"، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من عمر المسابقة المحلية موسم 2022-2023.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري بالدوري الممتاز

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات ON Time Sports 1 HD، ويقوم بتعليق عليها محمد الكواليني.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:‏

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح وخالد صبحي، ومحمود علاء وصبري رحيل.

خط الوسط: مروان عطية ومحمود عبدالعزيز، وخالد الغندور وأحمد عادل ميسي، وأحمد عيد.

خط الهجوم: أوستن أموتو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: صبحي سليمان ومحمد صالح، وجافين ومحمد الديب، ومحمد فارس وإبراهيم حسن، وسعيدو سنمبوري وإسلام عبدالنعيم، ومابولولو.

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي بالدوري الممتاز

ويقود المباراة تحكيميا طاقم مكون من محمود البنا حكما للساحة، ويعاونه أحمد توفيق طلب حكم مساعد أول، وأسامة عبداللطيف حكم مساعد ثان، ومصطفى عثمان حكما رابعا، ومحمد عباس حكم فيديو، وسامي هلهل حكم مساعد تقنية فيديو.

أما تشكيل الأهلي، بقيادة السويسري كولر، جاء التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي‏.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وأحمد عبدالقادر وبرونو سافيو وكريم فؤاد.

خط الهجوم: بيرسي تاو.‏

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود متولي وحمدي فتحي ومحمد شريف وحسين الشحات وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين ومحمد هاني ومحمد فخري.‏

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، أما الأهلي فيتربع على القمة برصيد 15 نقطة.