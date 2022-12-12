عضو بالشيوخ تكشف تفاصيل مقترح تقسيم اليوم الدراسى لثلاث فترات

كشفت النائبة يسرا أباظة، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل مقترح تقسيم اليوم الدراسي لثلاث فترات لتقليل الكثافة الطلابية بالمدارس.

الهدف من المقترح تقليل الكثافة الطلابية

قالت يسرا، خلال مداخلة هاتفي لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": إن السبب الرئيسي للمقترح هو تقليل الكثافة في المدارس، خاصة بعدما مررنا بفترة كورونا والآن الإنفلونزا الموسمية، وكلها إجراءات احترازية ولذلك يتم تقسيم اليوم الدراسي لثلاث فترات بشكل مؤقت وليس دائمًا.

وأشارت إلى أن المقترح يدعوا لتقليل ساعات الدراسة بدلًا من 7 ساعات لخمسة لكل المراحل، وأن تكون للمدارس ذات الكثافة الطلابية العالية وألا يكون معممًا على مستوى الجمهورية، حتى تنتهي الدولة من تطوير وبناء مدارس جديدة.

وعن المدرسين، قالت: يوجد خريجين كثيرين ولكن المشكلة في الميزانية وكل هذا مجرد فكرة مشروع سيتم بحثها واللجنة ستتناقش مع وزير التعليم ونناقش الإيجابيات والسلبيات ولو تمت الموافقة عليه يذهب لمجلس النواب.

وعلقت على تأخر موعد الفترة المسائية الثالثة للتاسعة مساءً قالت، "إننا نخاف على الأطفال، لكن كل شيء يكون له إيجابيات وسلبيات وكل ذلك سيتم مناقشته في اللجنة".