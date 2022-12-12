المزاح الدامي.. كشف لغز فيديو محاكاة لعبة أصابت طالب داخل مدرسة بالعبور

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات واقعة إصابة أحد الطلاب بسبب محاكاة لعبة داخل إحدى المدارس بالقليوبية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العبور بمديرية أمن القليوبية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من إدارة إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم، للإهمال والتقاعس عن متابعة سلوك الطلبة وذلك لحدوث إصابة نجله (طالب بذات المدرسة) بكدمات وخدوش متفرقة بالجسم نظراً لقيامه وبعض زملائه بتصوير مقطع فيديو لمحاكاة إحدى الألعاب المنتشرة بين أوساط طلاب المدارس وتنفيذها، ما أدى لحدوث إصابته المشار إليها، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وإتهم زملائه بالتسبب فى حدوث إصابته.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد عدد (4) من زملائه المشتركين فى إرتكاب الواقعة وباستدعائهم وسؤالهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على سبيل اللهو والمزاح وبث مقطع الفيديو عبر تطبيق "تيك توك" لتحقيق نسب مشاهدة عالية، وباستدعاء مدير المدرسة المشار إليها وسؤاله أقر بصحة الواقعة على سبيل المزاح فيما بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.