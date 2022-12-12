شيرين رضا عن زفاف ابنتها: «معندناش أفراح ولا نؤمن بها»

تحدثت الفنانة شيرين رضا عن زفاف ابنتها نور عمرو دياب، مؤكدة أنها تستعد للزواج قريبًا من خطيبها الأجنبي.

وكشفت شيرين تفاصيل حفل زفاف ابنتها، مؤكدة أن نور ستتزوج قريبًا من خطيبها، لكنها لن تقييم حفل زفاف:"إحنا معندناش أفراح ولن نقيم حفل زفاف، لأننا لانؤمن بهذه الأشياء".

عمري مالبست فستان زفاف

تابعت خلال لقائها في برنامج et بالعربي: "عمري ما لبست فستان فرح، لبسته في التمثيل وليس الحقيقة، وكل واحد حر يعمل اللي هو عايزة وأنا لم اترب على ذلك، وهى أفكار شخصية وأشوف إن الحفلة الكبيرة دي فلوسها كتير أوي ليه ما يستمعتوش بالفلوس دي أكتر من فستان الفرح والقاعة اللي بالشيء الفولاني".

وتابعت "هىّ مش عايزة تعمل فرح وأنا مش عايزة أعمل فرح ماحددناش حاجة، لكن هايكون حاجة صغيرة أوي المهم هي وأهلها وأهل جوزها اللي يفرحوا وأصحابها المقربين يجوا يحتفلوا ولكن لن ندعوا الناس اللي شفناها السنة اللي فاتت والاقبلها ويجوا الناس وينتقدونا".

كانت شيرين رضا، قد كشفت في لقاء تلفزيون سابق أن ابنتها لا ترغب في الإنجاب:"الجيل الجديد معظمه بات يفضّل عدم الزواج ولا الإنجاب أيضًا، وأنّها لم تسع للتأثير على ابنتها في قرار زواجها من عدمه"، مشيرة إلى أنها لا تحلم بأن تكون جدّة.