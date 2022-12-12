الإثنين 12 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بمشاركة 11 محافظة.. استمرار فعاليات اليوم الختامي لمعرض «أيادى مصر» فى أسوان

المعرض
المعرض

واصل معرض " أيادى مصر " للمنتجات التراثية واليدوية بحديقة الشيراتون فعالياته والتى ستختتم اليوم بعد توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمده ليومين آخرين. 

وجاء ذلك وسط تفاعل جماهيرى من المواطنين المترددين، وأيضاً الأفواج السياحية، واستمتاعهم بالعروض الفنية والفلكلورية التى يقدمها أعضاء فرق الفنون الشعبية بقصر ثقافة أسوان ومديرية الشباب والرياضة، ومنها فرقة "قادرون بإختلاف". 

ومن جانبها، أشارت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، إلى أن المعرض شهد إقبالًا كبيرًا على المنتجات اليدوية والتراثية بمشاركة 11 محافظة، وهو ما ساهم بشكل مباشر فى توسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محلياً بشكل مباشر، وأيضاً على المستوى المحلى والعالمى عبر وسائل التواصل ومنصات التسوق الإلكترونى من أجل توفير فرص عمل جديدة للمرأة والشباب. 

ولفتت إلى أن معرض أيادى مصر شهد أكبر عملية بيع للمنتجات اليدوية والتراثية حيث نجح العارضون فى بيع معظم المنتجات والمشغولات على مدار 5 أيام، وخاصة السجاد اليدوى والكروشية ولاسية، والفركا، والخزف، ومشغولات خشبية، والفخار، والكليم، والجلود، والنحاس، والخوص والخرز، وورد النيل، وشجر الموز. 

أسوان الافواج السياحية إقبال كبير المنتجات اليدوية والتراثية أيادي مصر محافظ أسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

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