علا غانم تستعد لتصوير أولى مشاهدها في «الحاج إكس لانس» خلال أيام

تعاقدت الفنانة علا غانم رسميًا، خلال الفترة الماضية على المشاركة في بطولة مسلسل الحاج إكس لانس أمام الفنان محمد سعد، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

ويعكف صناع المسلسل على التحضيرات اللازمة والتجهيزات النهائية قبل الإعلان عن قائمة الفنانين المشاركين في العمل بجانب محمد سعد وعلا غانم، وكل فريق العمل، استعدادا لانطلاق التصوير قبل حلول العام الجديد.

من جهة اخرى، تعاقدت الفنانة علا غانم مؤخرا على خوض بطولة مسلسل "توحة" والذي يسجل التعاون الخامس بين علا غانم والمخرج محمد النقلى بعدما قدما سوياً مسلسلات الاخوة أعداء" مع صلاح السعدنى، أحمد رزق، ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب عام 2012، و"ولى العهد" بطولة حمادة هلال ولوسى عام 2015، و"السبع بنات" بطولة ايمان العاصى، ميرهان حسين، ريم البارودى، فريال يوسف، تارا عماد عام 2016، و"مسك الليل" بطولة عزت العلايلى وندى بسيونى عام 2008.

مسلسل "توحة" تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى، وبطولة علا غانم، دينا فؤاد، مى القاضي، دنيا المصرى، محمد نجاتى، ميمى جمال، أحمد صيام، انتصار، إيهاب فهمى، حجاج عبد العظيم، عابد عنانى، ايناس عز الدين، ريم أحمد، حسن عيد، شرف، ايمان مسامح، نسمة محمود، غنوة محمود، تغريد فهمى، جيهان أنور، رانيا فتح الله، شريف باهر وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعى شعبى.

وتعود علا غانم إلى عالم الفن مرة أخرى بعد غياب 5 سنوات، اذ قدمت آخر أعمالها أعمالها فيلم "الفندق" الذى عرض عام 2017، وشارك فى بطولته محمد نجاتى ومروى وأحمد بدير وإخراج عاطف شكرى، كما شاركت فى نفس العام خلال مسلسل "طعم الحياة" مع سامو زين وساندى وحسناء سيف الدين وإخراج عبد العزيز حشاد، إضافة إلى مسلسل "ظل الرئيس" مع ياسر جلال ومحمود عبد المغنى وهنا شيحة وإخراج أحمد سمير فرج.