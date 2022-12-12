رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية يبحث سبل التعاون العلمى مع جامعة السادات

اجتمع الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية بالإسكندرية، والدكتور خالد جعفر رئيس جامعة مدينة السادات، اليوم الإثنين لبحث سبل التعاون العلمي والعملي بين الجامعتين، بمقر جامعة السادات.



وقال «الجوهري»: تأتي هذه الزيارة ضمن خطة الجامعة لعمل شراكات بين الجامعات المختلفة وفي تخصصات فنية مختلفة.

وأكد «الجوهري» ضرورة توثيق أواصر التعاون مع الجامعات المختلفة يتم توفير فرص تدريب مشتركة لطلاب الجامعتين وتبادل الخبرات فى مجال ريادة الأعمال والابتكارات والطاقة المتجددة والقطاع الصحي التعليمي.

دار الحوار حول سبل التعاون المستقبلية بين الجامعتين، وتخطط الجامعتان إلى توقيع بروتوكول تعاون بينهم يشمل الأنشطة التعليمية والتدريبية، حيث من المقرر أن تستقبل جامعة برج العرب التكنولوجية جامعة السادات الشهر المقبل، لتوقيع برتوكول التعاون المشترك. وتم تكليف الدكتور أشرف زهران، ليكون منسق جامعة مدينة السادات.

وكان قد تقدمت جامعة برج العرب التكنولوجية برئاسة الدكتور محمد مرسى الجوهرى رئيس الجامعة وتحت إشراف الدكتورة رانيا الشرقاوى عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، والكابتن عصام مسئول رعاية الشباب، والدكتور محمد أحمد مشرف اتحاد كلية تكنولوجيا علوم صحية بالتهنئة لطلاب الجامعة بمناسبة اختيار اتحاد الجامعة واتحاد الكليات.



وأوضحت الجامعة أنه وقع الاختيار على كل من الطالب عبدالرحمن إبراهيم رئيسا لاتحاد الجامعة، والطالبة حبيبة أشرف عبد الشافى نائبا لرئيس اتحاد الجامعة، والطالبة ندى متولى رئيسا لاتحاد طلاب كلية تكنولوجية العلوم الصحية، والطالب محمد صلاح نائبا لرئيس اتحاد كلية تكنولوجية العلوم الصحية، الطالب محمود رضا رمزى رئيسا لاتحاد كلية تكنولوجية الصناعة والطاقة، الطالبة جمانة محمد حسن نائبا لرئيس اتحاد كلية تكنولوجية الصناعة والطاقة.