موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع الرابع من جولات الدوري المصري الممتاز بعد التوقف لخوض المنتخب المصري مباراته الودية أمام المنتخب البلجيكي قبل انطلاق كأس العالم قطر 2022 تقدم لكم «الدستور» خلال هذا التقرير موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم

وتنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ويستضيف اللقاء استاد الاهلى وي السلام.

ويسعى النادي الأهلي إلى تعزيز صدارته للدوري المصري الممتاز ويستعيد اللقب الغالي والغائب عن القلعة الحمراء لعامين متتالين لحساب الغريم التقليدي فريق نادي الزمالك.

كما يسعى فريق نادي الاتحاد السكندري إلى تحسين موقعه في جدول الدوري الممتاز حيث يقع فيها المركز السادس وله مباراة ويمتلك مع النقاط 9 نقاط من أصل 15 نقطة.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - أكرم توفيق.

وفي خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، برونو سافيو.

وفي الهجوم: أحمد عبدالقادر، كريم فؤاد، بيرسي تاو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري

وتنقل قنوات أون تايم سبورت المباراة التي تجمع بين النادي الأهلي ونادي الإتحاد السكندري ضمن الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز باعتبارها الناقل الحصري و المالكة لحقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز والمباريات المحلية الأخرى في بطولة كأس مصر وكأس السوبر وكأس الرابطة وغيرها من المباريات في الرياضيات المختلفة.

ترتيب الاهلي والاتحاد السكندري في الدوري

ويحتل النادي الأهلي المركز الأول في ترتيب أندية الدوري لهذا الموسم برصيد نقاط 15 نقطة من خمس مباريات خاضهم فاز في جميع المباريات، بينما في المركز الثاني يأتي نادي الزمالك برصيد نقاط 14 نقطة من 6 مباريات فاز في 4 وتعادل في لقاءين وفي المركز الثالث فيأتي نادي فيوتشر برصيد نقطة 13 نقطة من 5 مباريات أما في المركز الرابع فيأتي فريق غزل المحلة برصيد نقطة 13 نقطة من 6 مباريات وفي المركز الخامس فريق بيراميدز رصيد نقاط 11 نقطة من ست مباريات فاز في ثلاثة منهم وتعادل في مباراتين بينما تلقى الهزيمة في مباراة.