الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية غدًا.. وفحص طبى لـ حمدى فتحى قبل المران

حمدي فتحي
حمدي فتحي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلى تدريباته صباح غد السبت، استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري التي تقام على ملعب السلام.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قد منح اللاعبين راحة اليوم من التدريبات، وذلك عقب مباراة غزل المحلة التي انتهت بفوز الأهلى بهدفين دون رد أحرزهما الثنائي بيرسي تاو وبرونو سافيو.

في المقابل، يخضع حمدى فتحى لاعب الفريق الأول لفحص طبى غداً السبت لتحديد موقفه من مباراة الاتحاد السكندري بعد نزلة البرد التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة وحرمته من المشاركة أمام غزل المحلة في الجولة الماضية.

الجدير بالذكر أن الأهلى سبق والتقى الاتحاد السكندري في 123 مباراة، حقق الأهلى الفوز في 88 مباراة مقابل 16 فوزا للاتحاد السكندري فيما تعادل الفريقان فى 24 مباراة.

طالبهم بمعرفة ثغرات الاتحاد أمام فيوتشر.. كولر يحذر لاعبي الأهلي لهذا السبب

طلب السويسري مارسيل كولر من لاعبيه ضرورة التركيز في مباراة الاتحاد السكندري وغلق ملف غزل المحلة من أجل الحصول على الثلاث نقاط وعدم التفريط في أي نقطة للحفاظ على صدارة المسابقة.

وكشف مصدر مسؤول أن كولر شدد على لاعبي الفريق بمشاهدة مباراة الاتحاد وفيوتشر ومتابعة ثغرات المنافس لدراستها ومناقشتها سويا.

وشدد المدير الفني على أنه لن يسمح بأي تهاون خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا ضرورة استغلال أي فرصة في المباريات للحفاظ على صدارة الدوري.

وكان المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي قد منح لاعبي الفريق راحة لمدة 24 ساعة عقب مباراة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة السادسة والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

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