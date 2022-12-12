البطريرك يونان يحتفل بقداس أحد الجليان وعيد القديسين مار بهنام وأخته

احتفل البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الأنطاكي، بالقداس الإلهي بمناسبة أحد الجلَيان (الوحي) ليوسف، وعيد القديسَين مار بهنام وأخته سارة الشهيدَين، وذلك في كنيسة مار بهنام وسارة، الفنار – المتن، لبنان.

وشارك المونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب ديفد ملكي كاهن رعية مار بهنام وسارة، والأب كريم كلش أمين السرّ المساعد في البطريركية وكاهن إرسالية العائلة المقدسة للنازحين العراقيين في لبنان. وشاركت في القداس الراهبات الأفراميات، وخَدَمَهُ جوق الرعية، وأشرفت على التنظيم حركة مار بهنام وسارة وأخوية الحبل بلا دنس.

كما شارك في القداس عددٌ من فعاليات المنطقة، من بلدية واختيارية، ولجان الرعية، وجموع غفيرة من المؤمنين من أبناء الرعية ومن الرعايا الأخرى في أبرشية بيروت البطريركية.

وفي عظته بعد الإنجيل المقدس، تحدّث البطريرك عن "هذا الأحد وهو الأحد السابع من الآحاد السابقة لميلاد الرب يسوع بالجسد، وهو يذكّرنا، كما سمعتم من الإنجيل المقدس، بالجلَيان، أي الوحي وكشف السرّ لمار يوسف بأنّ العذراء مريم حبلت وستلد الابن الأعجوبي، كلمة الله - يسوع، أي الله مخلّصنا.