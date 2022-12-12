الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن 5 سنوات لعامل شرع في قتل زوجته بقنا

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، اليوم الغثنين، بالسجن 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لشروعه في قتل زوجته.
تعود أحداث القضية إلى 11 ابريل من العام الجاري،  عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم، صديق.ع.ع، 55 عاما، عامل،  تهمة الشروع في قتل زوجته إيمان.ف.ف، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، إلا أنه قد خاب أثر جريمته، بسبب رفضها إعطائه،  قائمة المنقولات الزوجية،  أثناء تواجدها في منزل أبيها، بسبب خلافات بينهما، فأطلق عليها النيران،قاصدا قتلها، كما وجهت جهات التحقيق للمتهم حيازة سلاح ناري وطلقات نارية.

وجرى إحالة القضية التي حملت رقم 10854 لسنة 2022 جنح مركز شرطة نجع حمادي، والمقيدة برقم  1248 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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