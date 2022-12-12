الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قتل والديه وشقيقه.. المتهم فى «مذبحة كفرالشيخ» يكشف سبب ارتكابه الجريمة

حبس متهم
حبس متهم

قال المتهم بقتل والديه وشقيقه ذبحًا بقرية "الشقة" التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ خلال تحقيقات النيابة، إنه أقدم على تنفيذ جريمته لتفرقة والده بينه وبين شقيقه في كل المعاملات، وهو ما جعله يشعر بالغضب.

ولفت خلال التحقيقات إلى أنه غادر من مقر إقامته بالإسكندرية إلي منزل العائلة بكفر الشيخ يوم ارتكاب الجريمة، من أجل طلب المساعدة من والده في زواجه ولكن والده رفض ذلك بل وقام بعمل توكيل عام لشقيقه الأكبر "محمد" بالتصرف في جميع الأموال وكتابة الممتلكات باسمه، وهو ما جعله يستشاط غضبا، والدخول إلى المطبخ وإحضار "سكين" وقتل والده ووالدته وشقيقه.

وأشار إلى أنه بعد ارتكاب الجريمة فر هاربا من إلى الإسكندرية، وتخلص من أداة الجريمة في أحد المصارف المائية، وفر هاربا إلي الإسكندرية، حتى تمكن رجال الأمن تحديد مكان اختبائه والقبض عليه.

بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتلقي مركز شرطة قلين بلاغًا من المدعو سعد أحمد الصاوي، 56 عامًا، فلاح، ويقيم بقرية الشُقة التابعة لمركز قلين، باكتشافه وفاة، شقيقته، وزوجها، ونجلهما وبهم آثار ذبح بالرقبة.

وكشف البلاغ عن اكتشاف الفلاح المذكور صاحب البلاغ زوج شقيقته المدعو جلال.م.م.ع، 80 عامًا، فلاح، جثة هامدة، ويوجد بها جرح ذبحي بالرقبة، وشقيقته أنيسة.س.ا، 75 عامًا، ربة منزل جثة هامدة، ويوجد بها كدمة بالرأس من الخلف، ونجلهما محمد.ج.م.م.ع، 45 عامًا، مدرس، جثة هامدة، وبها آثار طعنة بالرقبة، وجرح قطعي بالوجه، والجثث الثلاثة في بداية حالة تعفن.

وانتقل مأمور مركز شرطة قلين، ورجال مباحث المركز، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثامين المتوفين المذكورين داخل منزلهم المكون من طابق واحد عبارة عن شقتين متجاورتين، وتوجد جثة الأول رب الأسرة في غرفة معيشة الشقة الأولى، وجثتي الثانية، والثالث الزوجة، والابن بصالة الشقة الثانية مُسجين على ظهورهم ويرتدون ملابسهم كاملة.

قلين الشقة الامن كفر الشيخ اعتراف

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

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قتل والديه وشقيقه.. المتهم فى «مذبحة كفرالشيخ» يكشف سبب ارتكابه الجريمة

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