الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بضبط وإحضار متهم بسرقة أجهزة تصوير فى مصر الجديدة

ارشيفية
ارشيفية

أمرت نيابة مصر الجديدة بسرعة ضبط وإحضار سائق شركة توصيل شهيرة لاتهامه بسرقة أجهزة تصوير من عميل بمنطقة مصر الجديدة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من المقدم أحمد وجيه رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة يفيد بتلقيه  بلاغا من "رمضان. ع" بأنه اتصل بأحد التطبيقات لشركة توصيل شهيرة تدعى "IN DRIVE" لتوصيل أجهزة تصوير لأحد العملاء، إلا أن السائق لم يقم بتوصيلها وسرقها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة، تبين صحة البلاغ، وأن المتهم قام بسرقة أجهزة التصوير.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر برقم 12127 جنح مصر الجديدة لسنة 2022، وتولت النيابة العامة للتحقيق.

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وائل لطفي

العرب والصين

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