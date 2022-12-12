الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جهاز المنتخب يواصل جولاته ويزور قطاع الناشئين بالنادى الأهلى

فيتوريا
فيتوريا

واصل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، ومحمد غرابة، المدير الإداري للمنتخب، وأيمن عبدالعزيز، مدرب المنتخب، ومحمد مدني مترجم المنتخب، زياراتهم للأندية، وتواجد أعضاء الجهاز ظهر اليوم في مقر النادي الأهلي بمدينة نصر، وكان في استقبالهم خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

وتفقد فيتوريا ملاعب الناشئين والأكاديميات للتعرف على المدربين وطرق العمل داخل النادي.

وعقد جهاز المنتخب، بقيادة روي فيتوريا، جلسة مع خالد بيبو وشريف عبدالفضيل وعدد من مدربي قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، تم التطرق خلالها لطريقة العمل بقطاع الناشئين والسلبيات والإيجابيات التي يواجهها الفرق في المراحل المختلفة.

كان مدرب الفراعنة قد بدأ جولاته فى قطاعات الناشئين بالأندية بزيارة  نادي الزمالك، أمس الأول السبت، لمتابعة طرق عمل قطاعات الناشئين والأكاديميات في الأندية والوقوف على عملية تطوير الناشئين في الأندية من البراعم إلي فريق الشباب، ومعرفة السلبيات التي تواجههم، وكان في استقبالهم أمير مرتضى منصور، مدير الكرة بنادي الزمالك.

وواصل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، برنامج زياراته للأندية، وتواجد أمس في نادي إنبى، وكان في استقباله أيمن الشريعي، رئيس النادي، وتفقد المدير الفني ملاعب الناشئين والأكاديميات للتعرف على المدربين وطرق العمل داخل النادي.

وعقد روي فيتوريا جلسة مع رئيس نادي إنبي في حضور محمد غرابة، المدير الإداري للمنتخب، وأيمن عبدالعزيز، مدرب المنتخب، ومحمد مدني، مترجم المنتخب، وعبدالناصر محمد، المدير الرياضي لنادي إنبي، وعماد جابر، نائب رئيس قطاع الناشئين بإنبي، تم التطرق خلالها لطريقة العمل بقطاع الناشئين والإيجابيات، وكذلك الصعوبات التي تواجهها الفرق في المراحل المختلفة.

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