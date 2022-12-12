محافظ المنوفية يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة طريق قويسنا - شبين الكوم

صرح اليوم الإثنين، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه سيتم خلال الأيام القادمة البدء فى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد كوبرى الباجور العلوى، للارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالى المركز وتحقيق السيولة المرورية كونه هام وحيوى يربط الباجور بشبين الكوم ، جاء ذلك خلال اجتماعه المنعقد صباح اليوم لمناقشة الموقف التنفيذي لقطاع الطرق بنطاق المحافظة ومتابعة نسب التنفيذ كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية الهامة فى عملية التنمية المستدامة ، جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ، المهندس أحمد أبو الروس رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى بوسط الدلتا، المهندس حسام بدر رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق ، المهندس طارق عيد رئيس القطاع التنفيذي للشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور .

وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالتنسيق التام مع الشركة المنفذة وتذليل كافة العقبات للبدء فى التنفيذ وتسريع معدلات أداء العمل للانتهاء منه وفق الخطة المقررة ، والتنسيق مع إدارة المرور لمناقشة ووضع خطة الطرق البديلة تخفيفاً على المواطنين ومنع الازدحام ، فضلاً عن التواجد الميدانى بكافة مواقع العمل لمتابعة خطة الرصف الجديدة بنطاق المدينة، هذا وتابع محافظ المنوفية أخر مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق شبين الكوم- قويسنا المزدوج.

وعقب الاجتماع ، قام محافظ المنوفية بجولة ميدانية لمتابعة الأعمال بطريق قويسنا- شبين الكوم المزدوج، بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، وأشار رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى بوسط الدلتا بأنه يتم رصف الطريق بتقنية (FDRبإجمالى أطوال (13) كم وبنسبة تنفيذ 80% وبتكلفة تقديرية بلغت (80) مليون جنيه، ومن المقرر نهو الأعمال نهاية يناير القادم ، وشدد المحافظ على الشركة ببذل المزيد من الجهد لسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير لتيسير الحركة المرورية والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المقررة للرصف.

فيما تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة ورصف طريق مصنع الغزل امتداد صبرى أبو علم بحى غرب بطول 550متر وبتكلفة (5) مليون جنيه، بحضور مدير مديرية الطرق، والمستشار الهندسي، ورئيس حى غرب ، حيث تم تغطية الترعة كونها مصدر تلوث وإنشاء طريق مزدوج بالمنطقة وجزيرة وسطى وأرصفة جانبية ورصفهم ببلاط الإنترلوك لخدمة أهالى المنطقة ، وتم الإنتهاء من وضع طبقة الأساس بالطريق وجارى التجهيز لوضع الطبقة السطحية النهائية ومن المقرر أن يتم تركيب أعمدة ديكورية وزراعة الأشجار.