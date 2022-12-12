إحالة إدارة مدرسة ببني سويف للتحقيق بسبب التقصير وعدم الانضباط

زار محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم، مدرسة اليعقوبي الابتدائية بقرية أبويط التابعة لإدارة تعليم الواسطى.

وتضمنت الزيارة مشاركة الطلاب طابور الصباح ثم تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة والتقى وكيل الوزارة عددا من الطلاب وأجرى معهم حوارا للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة الطلابية، ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والاجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة

وقرر وكيل الوزارة مجازاة إدارة المدرسة وإحالتها للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية للتقصير في العمل وعدم انضباط العملية التعليمية ، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل التعليمية والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب مؤكداً أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية ، مشدداً على أهمية استمرار أعمال النظافة وتطهير وتعقيم حجرات الدراسة والتأكيد على نظافة دورات المياه حرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا التلاميذ

ووجه وكيل التعليم بتفعيل الأنشطة التربوية وتخصيص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية حول المشروعات القومية وحياة كريمة إلى جانب تنظيم رحلات للطلاب إلى المشروعات القومية لتعريفهم بما تم إنجازه على أرض الواقع من هذه المشروعات لتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب بالإضافة إلى إثراء معلومات الطلاب من خلال البحث والاطلاع.