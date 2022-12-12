تجديد حبس المتهم بقتل «محامي كرداسة» 15 يوما

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس المتهم بإطلاق النار على محام داخل مكتبه وقتله للانتقام منه، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وانتقل فريق من النيابة العامة بالجيزة إلى منطقة كرداسة، لتمثيل المتهم الجريمة. حضر المتهم فى حراسة أمنية مشددة، وبدأ بتمثيل كيفية تنفيذ جريمته، وقتل المحامى الخاص به بإطلاق عدد من الأعيرة النارية صوبه.

واعترف المتهم بإطلاق النار على محامى داخل مكتبه وقتله للانتقام منه، مبررا فعلته بأنه باعه لأهل طليقته، حيث كان موكلاً لدى المحامي القتيل في قضايا نفقة خاصة طليقته وعندما خسرها الضحية لصالح أهل طليقته قرر الانتقام منه وانتظر وصوله لمكتبه وفتح عليه النيران وفر هاربًا.

من جانبها، قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بإطلاق النار على محامى داخل مكتبه وقتله للانتقام منه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة.

استمعت النيابة العامة لأقوال والد المجني عليه في واقعة إطلاق النار على شاب داخل مكتبه بالقرب من شركة الكهرباء بكرداسة في الجيزة، واكد والد الضحية ان المتهم من نفس قريتهم وسابق اتهامه في عدد من القضايا وأنه فرا هارباً عقب ارتكابه لجريمته.

كما طلبت النيابة الاستماع لأقوال عامل كان متواجد مع المجني عليه داخل المكتب وشاهد على الواقعة لاستكمال التحقيقات والتوصل إلى الحقيقة، وكشف غموض الواقعة وملابساتها.

وتبين من التحريات أن عقب علم المتهم بصدور الأحكام لصالح الطرف الثاني، قرر الانتقام من الضحية وقتله،داخل مكتبه، وفر هاربا.

كما كشفت المعاينة لموقع الحادث ومناظرة الجثة عن إصابة المجنى عليه ب طلقات في الصدر وأنحاء متفرقة بالجسم، كما تبين من المعاينة لمحيط الحادث وجود طلقتان في الصدر و5 طلقات في الحائط، تم نقل إلى المستشفى الا انه فارق الحياة متأثرا بإصابته.