الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«كاف» يكشف طريقة إجراء قرعة دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية

كأس الكونفدرالية
كأس الكونفدرالية الإفريقية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن طريقة إجراء قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية (موسم 2022-2023)، والتي من المقرر إجراؤها اليوم الإثنين بالقاهرة.

وحدد «كاف» مستويات الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية، والتي جاءت على النحو التالي:

المستوى الأول: مازيمبي الكونغولي، وبيراميدز، وآسيك ميموزا الإيفواري، واتحاد العاصمة الجزائري

المستوى الثاني: يضم الأندية الأقل تصنيفًا وهى، موتيما بيمبي الكونغولي ويانج أفريكانز التنزاني، فيوتشر، الجيش الملكي المغربي، والاتحاد المنستيري، وسانت إليوي لوبوبو الكونغولي، والأخضر الليبي، وريال باماكو المالي، ريفرز يونايتد النيجيري، وديابل نوار (الكونغو)، ومارومو جالنتس الجنوب إفريقي وأسكو دي كارا التوجولي.

وسيتم البدء أولًا بسحب كرات المستوى الثاني، والتي ستكون بالطريقة التالية:

o ستذهب الكرة الأولى المسحوبة مباشرة إلى المجموعة A في المركز A4.
o الكرة الثانية المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة B في المركز B4.
o الكرة الثالثة المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة C في المركز C4.
o الكرة الرابعة المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة D في المركز D4.
o الكرة الخامسة المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة A في المركز A3.
o الكرة السادسة المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة B في المركز B3.
o الكرة السابعة المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة C في المركز C3.
o الكرة الثامنة المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة D في المركز D3.
o الكرة التاسعة المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة A في المركز A2.
o الكرة العاشرة التي يتم سحبها تذهب مباشرة إلى المجموعة B في المركز B2.
o الكرة الحادية عشرة المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة C في المركز C2.
o الكرة الثانية عشرة المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة D في المركز D2.

بعدها سيتم البدء بسحب أندية المستوى الأول (الأعلي تصنيفًا)، والتي ستكون بالطريقة التالية:

o الكرة الأولى المسحوبة تذهب مباشرة إلى المجموعة A في المركز A1.
o الكرة الثانية المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة B في المركز B1.
o الكرة الثالثة المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة C في المركز C1.
o الكرة الرابعة المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة D في المركز D1.

وأوضح «كاف» في بيانه، أنه وفقًا للمادة رقم 17 من الفصل الثالث من اللوائح المنظمة للمسابقة، لا يمكن وقوع ثلاثة أندية تابعة لنفس الاتحاد الطني إلى نفس المجموعة، وهو الأمر الذي يمكن أن يحدث مع أندية موتيمبا بيمبي، وسانت إليوي لوبوبو الكونغولي ومازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأشار «كاف» إلى أنه وفقًا لذلك في حالة وقوع كل من موتيمبا بيمبي، وسانت إليوي لوبوبو الكونغولي في نفس المجموعة في الجزء الأول من القرعة، يجب أن يتم وضع مازيمبي في مجموعة مختلفة.

وأضاف البيان، أنه إذا أسفرت عن القرعة عن وجود مازيمبي مع الناديين الكونغوليين في نفس المجموعة، فسيتم وضع مازيمبي في المجموعة التالية، على أن يتم وضع النادي الذي يتم سحب بعد ذلك في المجموعة مع الناديين الآخرين من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتابع: "إذا تم سحب ممثلي جمهورية الكونغو الديمقراطية، موتيمبا بيمبي، وسانت إليوي لوبوبو الكونغولي، في المجموعة الرابعة، ولم سحب مازيمبي في الكرتين الأوليتين من الوعاء الأول، فسيتم وضع مازيمبي تلقائيًا في المجموعة الثالثة والفريق المتبقي في المجموعة الرابعة. ومع ذلك، يجب أن يتم سحب الكرتين المتبقيتين".

وسيشارك في مراسم سحب القرعة كل من الأنجولي فلافيو أمادو، لاعب الأهلي السابق، والثنائي التونسي مجدي تراوي وأيمن المثلوثي والنجم الزامبي السابق كريستوفر كاتونجو، والمغربية غزلان شباك، لاعبة المنتخب المغربي للسيدات ونادي الجيش الملكي.
 

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كأس الكونفدرالية الإفريقية كاف مازيمبي بيراميدز فيوتشر موتيما بيمبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

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