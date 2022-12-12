لو كنتي عروس جديدة.. 10 طرق لبناء علاقة رائعة مع حماتك

عندما يتعلق الأمر ببناء زواج جيد مع زوجك، فمن الضروري ألا تستثمري فقط في علاقتك معه ولكن أيضًا في علاقتك بوالديه، حيث إن الاستثمار في علاقتك مع الأصهار سيساعد بشكل كبير في تأسيس زواجك وسيجعل من السهل على كلا طرفي الأسرة الاندماج معًا، من أجل الحصول على الجانب الجيد من أهل زوجك، يجب أن تعرفي كيفية اقتحامهم بشكل فردي.

هذا يعني أن طريقة تواجدك مع حماتك يجب أن تكون مختلفة قليلاً عما أنت عليه مع والد زوجك، وهناك فرق لأن حماتك على وجه الخصوص، يمكن أن تكون أكثر صعوبة وصعوبة عندما يتعلق الأمر بقبولك كزوجة ابنها في المستقبل، وسيتطلب الأمر مناهج محددة حتى تتمكن من التواصل وإثارة إعجاب والدة شريكك.

وعملا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "أخلاقنا الجميلة" سنعرض عليكم بعض النصائح لبناء علاقة رائعة مع حماتك كما أوضحها موقع bridestory.

1. كوني دائما مهذبة

تحت أي ظرف من الظروف، لا يجب أن تكوني فظة أو تتصرف بطريقة شريرة بغض النظر عن شعورك في ذلك اليوم، ولا شيء يوقف حماتك أكثر من شخص مهذب فقط في أوقات معينة وغير سار في أوقات أخرى.

2. لا تنسي آدابك

أظهري لها أنك تعرفين الأشياء وقولي لها "من فضلك وشكرًا لك"، كلما قلت هذين الأمرين كان ذلك أفضل.

3. تحدثي بلطف عن ابنها

لا تتحدثي أبدًا بشكل سيء عن ابنها بأي شكل من الأشكال بغض النظر عن مدى شعورك بالراحة حيال مشاركة الأشياء معها، إنها والدته بعد كل شيء وكل ما ستحصل عليه هو غرائز أمها الوقائية (أو مخالبها) إذا تحدثت بشكل سيء عن شريك حياتك.

4. تعرفي عليها

بقدر ما تريدين أن تعرفي ما أنت بصدده، فمن الجيد أن تُظهري نفس الاهتمام بها، لا تجيبي على سؤالها فحسب، بل أظهري لها أنك تريد بالفعل التعرف عليها أكثر وأن تكون أقرب بأي طريقة ممكنة.

5. امدحيها

الأم في القانون تحب الإطراء الجيد ولن يمل منه أبدًا، لذلك، عندما تطبخ أو تنظم شيئًا ما، تأكدي من إخبارها بأنها رائعة، قولي هذه الأشياء بابتسامة دافئة لإظهار أنك حقيقي حيال ذلك.

6. اطلبي نصيحتها في الحياة

سيؤدي القيام بذلك إلى إظهار مدى احترامك وتقدير رأيها، وهذا سيجعلها تشعر حقًا أنك تقدرين قولها، ولا يوجد شيء أفضل بالنسبة إلى حماتها من معرفة أن ابنة زوجها المستقبلية تريد بالفعل معرفة آرائها حول الأشياء المهمة.

7. إحضار الهدايا من حين لآخر

لا يمكنك أبدًا أن تخطئين في إحضار الهدايا أثناء حدث أو عشاء أو مجرد زيارة غير رسمية، وكلما كانت الهدية شخصية، كان ذلك أفضل، و ستتمكنين من معرفة ما إذا كنت تبذل جهدًا للقيام بالخطوة رقم 4.

8. اعرضي المساعدة دائمًا

عندما تحاول أن تفعل شيئًا للعائلة أو في المنزل، اعرضي عليها المساعدة حتى لو كنت تعتقد أنها لا تحتاجها، إنها دائمًا لفتة رائعة لتقديمها وستظهر لها مدى محاولتك للمشاركة.

9. كوني واثقا

في بعض الأحيان تريد حمات الزوج اختبار أمانك أو ثقتك بنفسك في خضم "ترهيبها"، وإذا أظهرتي لها أنه يمكنك أن تظل صادقًا مع نفسك وأن تكون فخوراً بما أنت عليه، فستكون أكثر ثقة بك.

10. تصرفي مثلك مثلها في جميع الأوقات

حتى لو لم تكوني قادرًا على تحملها لجزء واحد، فلا يزال هذا لا يعطيك عذرًا لتكون غير ودود أو مستاء بأي شكل من الأشكال.

هذه والدة شريكك، لا يمكنك الهروب منها، لذا من الأفضل أن ترتدي وجهك الودود وتتصرفين مثلك مثلها.