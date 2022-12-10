«أخلاقنا الجميلة».. طريقة التعامل مع زملاء العمل وقت الخلاف

العلاقات الشخصية صعبة خاصة في مكان العمل، من منطلق أنه لا يوجد شخصان متشابهان، وعندما تضيف ضغوطًا مرتبطة بالعمل إلى المعادلة، يمكن فقط زيادة هذه الاختلافات وتفاقمها، ما يتسبب في حدوث صراعات، إذن وعملا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "أخلاقنا الجميلة"، نقدم لكم الخطوات المناسبة للتعامل مع الصراع مع زميلك في العمل بحسب ما عرضها موقع newerahrsolutions.

4 خطوات للتغلب على الصراع في مكان العمل

تحدث وجهًا لوجه مع زميلك في العمل لمعالجة الصراع

عندما يحدث تعارض بينك وبين زميل في العمل، قم بمعالجته بسرعة، وسواء كان نزاعك قائمًا على تعليق لئيم أو متصور أنه بسيط، فمن الأفضل التحدث عن مشاعرك مع زميلك في العمل وجهًا لوجه في بيئة محايدة وهادئة.

عبر عن مشاكلك ودعهم يعبرون عن مشاكلهم، ففي كثير من الأحيان، ستحل هذه الاستراتيجية بسرعة أي سوء تفاهم وتمنع تقدم الموقف.

عند محاولة التوصل إلى حل، استمع وتعاطف

إذا كان الخلاف لا يزال قائماً بعد التعبير الأولي عن المشاعر، فقد حان الوقت لمحاولة العمل من أجل حل مع زميلك في العمل.

مرة أخرى، تحدث وجهًا لوجه حتى لا يضيع أي شيء أو يساء فهمه في الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وأثناء التعبير عن مشاعرك بشأن الصراع المستمر، حاول التوصل إلى حل، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي الاستماع إلى زميلك في العمل والسماح له بالتحدث دون مقاطعة (يجب أن يمنحك أيضًا فرصة التحدث دون مقاطعة أيضًا).

أثناء الاستماع، حاول أن تضع نفسك مكان زميلك في العمل وحاول التعاطف مع مشاعره ووضعه، وفي محاولة لفهم زميلك في العمل، قد تجد أرضية مشتركة يمكن أن تقربك من الحل.

لا تضيف الوقود إلى النار: لا تثرثر وراء عودة زملائك في العمل

بمجرد التوصل إلى حل، من الأفضل الاحتفاظ بتفاصيل النزاع بينكما، فلا تقم بإشراك أطراف ثالثة في محادثاتك أو تناقش زميلك في العمل علانية مع زملائك الآخرين، حيث يمكن أن تتسبب النميمة في المكتب في نمو المشاعر المؤذية وإفساد أي فرصة لاستمرار القرار في مكانه. أيضًا، لا تؤثر النميمة على علاقتك بزميلك في العمل فحسب، بل يمكنها أيضًا أن تخلق بيئة سامة لمن حولك.

اعرف متى تطلب التوجيه الخارجي من المشرفين

في حين أنه من الأفضل محاولة حل نزاع مع زميل في العمل بمفردك، إلا أن بعض الحالات تتطلب توجيهًا من المشرفين أو الإدارة. على سبيل المثال، إذا قام زميلك في العمل بمضايقتك بطريقة عنيفة، فيجب أن يتقدم على الفور في سلسلة القيادة. أيضًا، إذا أدلى زميلك في العمل بأي تعليقات تتعارض مع دينك أو جنسك أو عرقك أو إعاقتك أو توجهك الجنسي تستحق أيضًا انتباه المشرفين عليك.

أخيرًا، إذا كنت تحاول حل النزاع بمفردك دون نجاح، فقد يكون الوقت قد حان للتواصل مع مشرفك أو إدارتك للحصول على مزيد من التوجيه والدعم.