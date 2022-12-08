أخلاقنا الجميلة.. نصائح لتعليم الأطفال تجنب الكذب

من الشائع أن يكذب الأطفال والبالغون أحيانًا، ولا ينبغي أن يكون عدم الأمانة في بعض الأحيان سببًا للقلق، ومع ذلك، عندما يصبح الكذب أمرًا معتادًا، يمكن أن يتحول إلى مشكلة كبيرة، وإحدى المشكلات الكبيرة هي أنه إذا كان طفلك معروفًا بالكذب، فقد لا تصدقه عندما يقول الحقيقة.

وبحسب موقع verywellfamily، فتعليم طفلك قيمة قول الحقيقة يثبت أهمية المسؤولية الشخصية والثقة والاهتمام.

وعملا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "أخلاقنا الجميلة" سنقدم لكم 10 استراتيجيات تمنع الطفل من الكذب.

اجعل قول الحقيقة قاعدة منزلية

كجزء من قواعد وقيم عائلتك، قم بإنشاء قاعدة منزلية واضحة تؤكد على أهمية الصدق والتواصل الصادق. سيضمن ذلك أن يفهم أطفالك أنك تقدر الحقيقة، حتى عندما يكون من الصعب قول ذلك.

ماذا تفعل عندما يكذب الأطفال

الصدق القدوة، فهو قدوة للسلوك الذي تريد أن تراه من طفلك، وهذا يعني قول الحقيقة طوال الوقت، فلا يستطيع الأطفال التمييز بين "الأكاذيب البيضاء الصغيرة" والأكاذيب الأخرى، ولذلك، لا تكذب بشأن عمر طفلك للحصول على وجبة أرخص في مطعم، ولا تقل أنك لست على ما يرام للخروج من مشاركة اجتماعية لا ترغب في حضورها، فسوف يقلد طفلك ما يشاهدك تفعله.

ناقش قول الحقيقة مقابل الكذب

بغض النظر عن عمر طفلك، من المهم شرح الفرق بين قول الحقيقة مقابل قول كذبة، وعواقب الكذب عليه.

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تمييز سبب الكذب

هناك ثلاثة أسباب رئيسية لكذب الأطفال هي الخيال والتباهي ومنع العواقب السلبية ، وعندما تميز السبب المحتمل للكذبة، يمكن أن يساعدك ذلك في وضع خطة للرد عليها.

الخيال

غالبًا ما يقول الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة أكاذيب خيالية، وإذا قال طفلك، "ذهبت إلى القمر الليلة الماضية، فاسأل هل هذا شيء حقيقي؟ أو أن شيئًا تتمناه كان صحيحًا؟ يمكن أن يساعد هذا الأطفال على فهم الفرق بين الواقع والتخيل، ومع ذلك، إذا كان طفلك يلعب ببساطة التظاهر، فلا بأس من الانغماس في الخيال، طالما يدرك الجميع أنه خيال وليس حقيقة.

الثرثرة والتبجح

إذا كذب الطفل لأنه يتفاخر، فقد يكون ذلك بسبب تدني احترام الذات أو الرغبة في جذب الانتباه، وقد يستفيدون من تعلم مهارات اجتماعية جديدة ومن الانخراط في أنشطة إيجابية لتعزيز احترامهم لذاتهم.

تجنب المسؤولية

يكذب العديد من الأطفال للخروج من المشاكل في بعض الأحيان، من المهم ألا تكون أكاذيبهم ناجحة، وبدلاً من ذلك، أوضح لأطفالك أنك ستدقق مرة أخرى في الحقائق.

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ADHD

إضافة إلى ذلك، اعلم أن الأطفال الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD) هم أكثر عرضة للكذب، ويمكن أن تؤدي أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الشائعة المتمثلة في النسيان والاندفاع وعدم التنظيم إلى الاستعداد للخداع، غالبًا ما يتضخم بسبب سوء الفهم.



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إعطاء تحذير

أعطِ الأطفال تحذيرًا واحدًا عندما تكون واثقًا إلى حد ما من أنك ضبطتهم في كذبة، على سبيل المثال، قل بهدوء، "سأعطيك فرصة أخرى لتخبرني بالحقيقة، وإذا اكتشفت أنك تكذب، فستتلقى عاقبة إضافية .

قدم نتيجة إضافية

امنح طفلك نتيجة إضافية عندما تمسك به وهو يكذب، على سبيل المثال، بدلاً من مجرد التخلص من أجهزتهم الإلكترونية في اليوم، امنحهم مهامًا إضافية للقيام بها أيضًا، وخذ الامتيازات أو استخدم التعويض كنتيجة لقول كذبة.

تأكد من أن النتيجة مناسبة وعادلة، وتجنب إغراء المبالغة في العقوبات، وإذا كنت تتراكم على العواقب أو كنت عرضة للمبالغة في رد الفعل، فمن المحتمل أن يبتعد طفلك عن التفكير في مدى ظلم والدهم بدلاً من التركيز على خطئهم.

ناقش العواقب الطبيعية

تحدث إلى طفلك عن العواقب الطبيعية للكذب، واشرح لهم أن عدم الأمانة سيجعل من الصعب عليك تصديقهم في المرة القادمة، حتى عندما يقولون الحقيقة، والأشخاص الآخرون لا يميلون إلى الإعجاب أو الثقة في الأشخاص المعروفين أنهم يكذبون.

عزز الصدق

اقبض على طفلك وهو يقول الحقيقة وقدم له التعزيز الإيجابي، فامدحه بالقول: أعلم أنه كان من الصعب إخباري بأنك كسرت هذا الطبق، لكنني سعيد جدًا لأنك اخترت أن تكون صادقًا بشأنه."

ساعد طفلك على إعادة بناء الثقة

إذا كانت لدى طفلك عادة سيئة في الكذب، فضع خطة لمساعدته على إعادة بناء الثقة، على سبيل المثال، قم بإنشاء عقد سلوك يربط المزيد من الامتيازات بالصدق، وعندما يقولون الحقيقة، سيكونون على بعد خطوة واحدة من استعادة المزيد من الامتيازات.