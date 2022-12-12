«القاهرة الإخبارية» تبرز بدء احتفالات أعياد الميلاد في غزة

أبرز برنامج "صباح جديد"، على قناة "القاهرة الإخبارية" بدء الاحتفالات في قطاع غزة بإضاءة شجرة أعياد الميلاد، تحضيرًا وإعدادًا لذكرى ميلاد السيد المسيح، رمز المحبة والسلام لجميع الشعوب.



و إيذانا بانطلاق احتفالات أعياد الميلاد المسيحية، أضيئت شجرة الميلاد في غزة بحضور عدد من الباحثين عن السعادة، حيث إن ميلاد السيد المسيح مرفق بالمحبة والسلام، ويتمنى الشعب الفلسطيني ممارسة حقه بالاحتفال في بيت لحم، مكان ميلاد السيد المسيح.

وقالت طفلة مشاركة في الاحتفالات التي رصدها تقرير برنامج "صباح جديد": "أنا سعيدة للغاية، أتمنى أن يكون عاما سعيدا على الجميع، وإن شاء الله تتحرر فلسطين من الأعداء، جئت هنا لمشاهدة الكشافة وفرق الدبكة ونحب أن نكون هذه السنة سعيدة".

دبكة وأهازيج وأغاني وطنية فلسطينية طرقت أبواب قلوب تستعد لموسم الأعياد بعيدا عن الأسباب التي عطلت فرحتهم لأعوام كثيرة، وذكر التقرير أن الاحتفال تضمن العديد من مظاهر الفرحة ومشاركة فرق الدبكة الراقصة، والتغني بالأناشيد الوطنية المبهجة، متمنين عامًا جديدًا سعيدًا لا يفرق بين مسلم ومسيحي.

وخلال الحلقة قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إنّ حماية المهاجرين مسألة دستورية بحسب القانون، بل تعد من أهم القوانين العامة داخل دول الاتحاد الأوروبي، ولا يمكن لأي برلمان أوروبي الخروج عن ذلك الإطار، خاصة أن المناخ الدستوري في أوروبا يعطى أملًا للمهاجرين أن يعيشوا في وضع آمن، وبالتالي ليست الصورة قاتمة في مسألة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وأضاف "بودن" خلال تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تمييزًا في المعاملة بين دول أوروبا في معاملة المهاجرين غير الشرعيين ولكن المحاكم الأوروبية المستقلة عن السلطات السياسية تردع الحكومات وتقول كلمة الحق وتنصف القانون.