الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الدائري قبل مطلع الضبعة

ارشيفية
ارشيفية

انقلبت سيارة نقل أعلى محور الضبعة ما أسفر عن إصابة قائدها.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد هاني شعراوي، رئيس قطاع الشمال، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة أعلى الطريق الدائري قبل مطلع الضبعة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل المقدم هانى مندور رئيس المباحث، إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبيّن انقلاب سيارة نقل جامبو ثلاجة، محملة بـ«آيس كريم»، قادمة من مصنع بمدينة العاشر من رمضان، ومتجهة إلى صفط اللبن، قيادة سائق، 30 عاما، ومقيم في الدقهلية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونقل إلى مستشفى الوراق المركزي لتلقي العلاج.

وتبيّن اختلال عجلة القيادة في يد قائدها، ما أدى إلى انقلاب السيارة على أحد جانبيها، وحدثت بها تلفيات عبارة عن تطبيق بجانب السيارة الأيسر، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام أبوالنصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نقلاب سيارة نقل الطريق الدائري الضبعة الجيزة النجدة

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وائل لطفي

العرب والصين

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