الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

دعم منظومة النظافة بعربة مكنسة شفط أتربة بملوى بالمنيا

رئيس ملوي خلال لقائه
رئيس ملوي خلال لقائه بأعضاء مجلس النواب

أكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة المنيا، أن شارع الجلاء والذي يعد واحدا من أكبر وأهم الشوارع الحيوية بمدينة ملوي سيتم رصفه بالكامل عقب الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي وتغيير شبكة المياه بالشارع خلال الشهر الجاري، وذلك ضمن أعمال خطة الرصف للعام المالي 2022 / 2023.

جاء ذلك خلال خلال لقاء رئيس مركز ومدينة ملوى بكل من صابر عبدالحكيم ومحمد مصطفي عضوا مجلس النواب بمكتبة بديوان الوحدة المحلية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والوقوف على ما تم من أعمال إنهاء توصيل مرفق الغاز الطبيعي بقطاع "4" وسرعة رصف شارع الجلاء بالكامل. 

وأكد رئيس المركز والمدينة وخلال اللقاء على أنه تم إعطاء تعليمات مشددة بسرعة رصف شارع الجلاء بالكامل ضمن أعمال الخطة للعام المالي 2022 /2023 فور الانتهاء من أعمال توصيل مرفق الغاز وتغيير شبكة المياه بالشارع، وذلك خلال الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي كانت قد بدأت أعمال رصف الشوارع بأحياء المدينة.

من ناحية أخرى أعلن رئيس مركز ومدينة ملوى أنه خلال أيام سيتم دعم معدات الحملة الميكانيكية ومنظومة النظافة بعربة مكنسة شفط أتربة ضمن خطة العام المالي الحالي 2022/2023، وذلك لأول مرة وللمساهمة في الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لخلق بيئة نظيفة وصحية تساعد بشكل كبير في إعادة الوجه الحضاري والجمالي لشوارع المدينة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن ذلك يأتي في اطار متابعة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا  لتطوير منظومة النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة معدات النظافة المستخدمة في رفع أكوام القمامة بمختلف مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن هذه العربة سترفع من كفاءة منظومة النظافة بشوارع المدينة.

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المنيا رصف شارع الجلاء بمدينة ملوي الأنتهاء من أعمال الغاز الطبيعي ضمن خطة الرصف للعام المالي الحالي دعم منظومة النظافة عربة مكنسة شفط الأتربة اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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