جولة مفاجئة لمحافظ الغربية بكفر الزيات وطنطا لتفقد الخدمات

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم الأحد، بجولة مفاجئة لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشوارع مدينة كفر الزيات حيث وجه رئيس المدينة بتكثيف أعمال النظافة بشكل دوري ورفع الإشغالات المتعدية على الطريق العام، كما وجه إدارة المرور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه السيارات والمركبات المخالفة.

وفي سياق آخر وجه رحمي بغلق أحد الشوارع لحين صيانة أحد الأعمدة الكهربائية المائلة وذلك حرصا على سلامة المواطنين، واختتمت جولته بتفقد أعمال النظافة ورفع المخلفات بنطاق حي أول طنطا.

وشدد محافظ الغربية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري في كافة الشوارع الرئيسية والفرعية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي سياق منصل، وجه محافظ الغربية التحية والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على كل ما يقوم به من أجل رفعة الوطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فمنذ أن أطلق فخامته الجمهورية الجديدة والتي تعد جمهورية جامعة شاملة، جمهورية عمادها العلم والعمل، جمهورية المشروعات والإنسان، والتي تسعى دائما لخلق حياة كريمة تحقق له السلام والرفاه، تلك الجمهورية التي تمكنت من استضافة حدث عالمي ضخم لتثبت للعالم أجمع قدرتها على التنظيم والريادة، محققة بذلك مكاسب سياسية، اقتصادية، اجتماعية وكذلك أمنية فوجود هذا الكم الكبير من الرؤساء وممثلي الدول رسالة للعالم أجمع أن مصر بلد الأمن والأمان وفي المقابل أثبتت الجبهة الداخلية أن أبناء الوطن على قلب رجل واحد خلف قائد زعيم ملهم ومبدع أمام العالم أجمع.

وقال المحافظ إنه عقب هذا النجاح الكبير للمؤتمر، كان لازماً على المحافظة أن تأخذ على عاتقها أن تستكمل هذا النجاح وتنقل خبرات الشباب المشاركين في هذا الحدث من أبناء المحافظة إلى باقي الشباب سواء ممن هم داخل القاعة أو من يشاهدون هذا اللقاء عبر وسائل الإعلام المختلفة، في خطوة من شأنها نقل الخبرات وفتح آفاق جديدة ووضع مقترحات قابلة للتنفيذ.