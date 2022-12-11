الإثنين 12 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جولة مفاجئة لمحافظ الغربية بكفر الزيات وطنطا لتفقد الخدمات

محافظة الغربية
محافظة الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم الأحد، بجولة مفاجئة لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشوارع مدينة كفر الزيات حيث وجه رئيس المدينة بتكثيف أعمال النظافة بشكل دوري ورفع الإشغالات المتعدية على الطريق العام، كما وجه إدارة المرور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه السيارات والمركبات المخالفة.

وفي سياق آخر وجه رحمي بغلق أحد الشوارع لحين صيانة أحد الأعمدة الكهربائية المائلة وذلك حرصا على سلامة المواطنين، واختتمت جولته بتفقد أعمال النظافة ورفع المخلفات بنطاق حي أول طنطا.

وشدد محافظ الغربية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري في كافة الشوارع الرئيسية والفرعية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي سياق منصل، وجه محافظ الغربية التحية والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على كل ما يقوم به من أجل رفعة الوطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فمنذ أن أطلق فخامته الجمهورية الجديدة والتي تعد جمهورية جامعة شاملة، جمهورية عمادها العلم والعمل، جمهورية المشروعات والإنسان، والتي تسعى دائما لخلق حياة كريمة تحقق له السلام والرفاه، تلك الجمهورية التي تمكنت من استضافة حدث عالمي ضخم لتثبت للعالم أجمع قدرتها على التنظيم والريادة، محققة بذلك مكاسب سياسية، اقتصادية، اجتماعية وكذلك أمنية فوجود هذا الكم الكبير من الرؤساء وممثلي الدول رسالة للعالم أجمع أن مصر بلد الأمن والأمان وفي المقابل أثبتت الجبهة الداخلية أن أبناء الوطن على قلب رجل واحد خلف قائد زعيم ملهم ومبدع أمام العالم أجمع.

وقال المحافظ إنه عقب هذا النجاح الكبير للمؤتمر، كان لازماً على المحافظة  أن تأخذ على عاتقها أن تستكمل هذا النجاح وتنقل خبرات الشباب المشاركين في هذا الحدث من أبناء المحافظة إلى باقي الشباب سواء ممن هم داخل القاعة أو من يشاهدون هذا اللقاء عبر وسائل الإعلام المختلفة، في خطوة من شأنها نقل الخبرات وفتح آفاق جديدة ووضع مقترحات قابلة للتنفيذ.

جولة مفاجئة لمحافظ الغربية بكفر الزيات وطنطا لتفقد الخدمات أحد الأعمدة الكهربائية اتخاذ كافة الإجراءات الأعمدة الكهربائية المركبات المخالفة تكثيف أعمال النظافة جولة مفاجئة لمحافظ الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

ضبط 36550 نسخة كتاب تعليمى خارجى للتعليم قبل الجامعى فى الأزبكية

معتز الدمرداش: قدمت توك شو 15 سنة والديب من أصعب اللقاءات

أبناء المغرب يكشفون كواليس الاحتفال بفوز منتخبهم بكأس العالم (فيديو)

بيع 340 ألف قنطار في مزادات القطن بـ8 محافظات

كده رضا.. عمرو الليثى يكشف أغرب حالات تطابق لأربع توائم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

ماجد حبته

فساد البرلمان الأوروبى

الحسين عبدالرازق

نصر العرب للعرب!

لواء.حمدى البطران

مونديال العرب

جمال-أسعد

الدولار وانفجار الأسعار

لواء. محسن الفحام

المرأة.. والأسرة المصرية

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطيني حاول الشاباك تجنيده فأصبح عميلاً مزدوجا لـ "حماس".. ما القصة؟

تحذيرات لـ«لبنان» ومناورة مفاجئة للجيش الإسرائيلى.. هل يمكن الربط بينهما؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية