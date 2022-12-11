الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف أهم الأسباب التي تمنع تركيا من قصف اليونان

أردوغان
أردوغان

قدمت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا عن تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،لليونان بقصفها عسكريًا.

تركيا تكشف عن صواريخ تايفون التي صنعتها

وقال عمر أحمد، موفد "القاهرة الإخبارية"، من أنقرة، خلال اتصال عبر “سكايب”، مع برنامج “هذا المساء”، مع الإعلامي تامر حنفي، أن تركيا هددت بان لديها طائرات بدون طيار، وطائرات f16، وكذلك تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي اليوم أن تركيا صنعت صواريخ "تايفون"، والقادرة على الوصول لآثينا، وان هذا ما يخيفهم.

وأكد أن هذه ليست المرة الأولى التي تهدد فها تركيا اليونان بقصفها عسكريًا، وسبق لأردوغان واستخدم عبارته الشهيرة بأنه "في ليلة ما وفجأة ممكن أن تأتي"، وهي التي كان يستخدمها في العمليات العسكرية في سوريا.

وأوضح أن تهديدات أردوغان، تبقى تهديدات وذلك لأن تركيا قاربت على انتخابات هامة والهدف منها الفوز في الانتخابات، وأردوغان بارع في عملية حذب المواطنين والناس حوله واليوم استخدم ذلك بتهديده لليونان.

أسباب تمنع تركيا من قصف اليونان

وأشار إلى أن اليونان عضو في حلف الناتو، والاتحاد الاوروبي وتحتضن أكثر من قاعدة عسكرية أمريكية وعلى تحالف مع الولايات المتحدة الامريكية، وهذا ما يصعب من الحرب معها، متابعًا، أنه منذ فترة والمسئولين الأتراك يشيرون أن اليونان يقومون بتسليح الجزر المتفق أن تكون خالية من السلاح وهي قريبة من تركيا في بحر ايجه والتسليح يتم بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. 

القاهرة الإخبارية تركيا بقصفها العمليات العسكرية تهديدات

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