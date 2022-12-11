خالد عبدالعزيز: يجب وضع خطة لاحتراف 50 لاعبًا بحلول 2030

طالب المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة السابق، بوضع منظومة جديدة في الكرة المصرية تسمح باحتراف أكبر عدد ممكن من اللاعبين المصريين في الخارج، وهذا لا يعني إهمال المسابقات المحلية.

أضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن العقبة أمام اللاعبين المصريين في الاحتراف تتمثل في اللغة والاندماج مع المجتعات الغربية، إضافة إلى الإحساس بالغربة، وهذا غير موجود لدى لاعبي الجزائر ومغرب وتونس، لأن عامل اللغة في صالحهم.

ولفت عبدالعزيز إلى أن تجربة اللاعب محمد صلاح نجحت لأنه لم يلعب للأهلي والزمالك، إضافة إلى عدم وجود مغالاة في سعر انتقاله للدوري السويسري وقتها.

وتابع: "لا بد من وضع خطة واضحة يتفق عليها خبراء للوصول لـ50 لاعبا مصريا محترفا حتى 2030"، منوها أن مصر تحتاج لإعادة فكرها في إدارة كرة القدم للوصول إلى الهدف المرجو.

وأردف: "سن الناشئين المفروض نضع آلية تسمح بتحديد سعر اللاعب الناشئ الذي يتلقى عرضا من الخارج في سن من 17 لـ21، وأن نضع سقف مالي لانتقال اللاعب من سن 21 لـ24 سنة للخارج، لأن هناك مغالاة من الأندية المصرية".